‘Avatar: El sentido del agua’, secuela de la película más taquillera

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, Avatar: El sentido del agua empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

Este viernes 16 de diciembre llega a los cines Avatar: El sentido del agua de James Cameron. Una secuela que aterriza trece años después del estreno de la película original, la cinta más taquillera de la historia del cine, en la que los protagonistas, Jake Sully y Neytiri, han tenido hijos y se ven obligados a huir de su hogar, ampliando los horizontes de Pandora.

La cinta supone el regreso a la franquicia de Stephen Lang (Coronel Quaritch) y Sigourney Weaver (Dra. Grace Augustine / Kiri). Junto a ellos estarán Kate Winslet (Ronal), Cliff Curtis (Tonowari), Britain Dalton (Lo’ak), Jack Champion (Spider) o Trinity Bliss (Tuktirey), entre otros. Al igual que la primera cinta, la secuela vuelve a estar escrita y dirigida por James Cameron y producida por Jon Landau.

‘el techo amarillo’. En 2018 un grupo de nueve mujeres presentaron una denuncia contra dos de sus profesores del Aula de Teatro de Lleida por abusos sexuales ocurridos entre los años 2001 y 2008, cuando eran unas adolescentes. Fue demasiado tarde. Por miedo, por vergüenza, porque tardaron mucho tiempo en entender y digerir lo que había pasado, la denuncia llegó cuando el caso ya había prescrito y se archivó. Lo que no sabían es que a pesar de que el caso había prescrito, sus testimonios estaban abriendo una puerta en la que a lo mejor no todo estaba perdido. Isabel Coixet muestra sin morbo los abusos sexuales sufridos por estas mujeres del Aula de Teatro de Lleida. La cineasta explica que con esta cinta quería que las víctimas tuvieran una “cierta justicia poética”, ya que no tuvieron justicia en los tribunales (el caso prescribió), algo que ayudará a ir cerrando las heridas que aún tienen abiertas.

‘aftersun’. En un decadente complejo vacacional a fines de la década de 1990, Sophie (Frankie Corio), de 11 años, atesora el escaso tiempo junto con su cariñoso e idealista padre, Calum (Paul Mescal). A medida que la adolescencia de Sophie aflora, el deseo de Calum por una vida fuera de la paternidad aumenta. Veinte años después, los tiernos recuerdos de las últimas vacaciones de Sophie se convierten en un retrato poderoso y desgarrador de su relación, mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre al que no conoció. Debut de la escocesa Charlotte Wells protagonizado por Paul Mescal.

‘EL PEQUEÑO Nicolás’. Inclinados sobre un gran folio en blanco en algún lugar entre Montmartre y Saint-Germain-des-Pres, Jean-Jacques Sempé y René Goscinny dan vida a El pequeño Nicolás, un niño risueño y travieso. La suya es una infancia alegre, llena de juegos, diversión, bromas, aprendizaje, complicidad, peleas y castigos. Las aventuras de Nicolás le llevan al estudio de sus creadores, donde habla con ellos de forma distendida. Sempé y Goscinny le cuentan cómo se conocieron y se hicieron amigos, y también responden a preguntas sobre su carrera, su infancia y sus ambiciones. Filme de animación que relata la historia detrás de El pequeño Nicolás, la célebre serie de libros infantiles creados por el escritor René Goscinny (también creador de los personajes de Asterix) y el dibujante Jean-Jacques Sempé.

‘eo’. El mundo es un lugar misterioso, sobre todo visto a través de los ojos de un animal. En su camino EO, un asno gris de ojos melancólicos, se topa con buena gente y otra no tan buena, conoce la alegría y la pena, y la rueda de la fortuna transforma, según el momento, su buena suerte en desastre, y su desdicha en felicidad inesperada. Pero nunca, en ningún momento, perderá la inocencia. No es la primera vez que la condición humana es vista a través de los ojos de un burro, pero Eo, el asno de la nueva película del imbatible Jerzy Skolimowski arroja con su mirada una visión al borde del abismo, entre lo sublime y lo horroroso, lo ridículo y conmovedor, que nos devuelve, con ello, una imagen de nuestra especie ciertamente aterradora.

‘LA EMPERATRIZ REBELDE’. En la Navidad de 1877, Sissi Emperatriz celebra su 40 cumpleaños y no hay atisbo de felicidad a su alrededor: es juzgada constantemente por sus propios hijos y vive sumisa a su belleza en decadencia por el paso del tiempo. Asfixiada por las normas, y con un apetito voraz de saber y de vida, Isabel de Austria se rebela cada vez más contra las imposiciones, en búsqueda de la emoción de la juventud. Marie Kreutzer convierte a Vicky Krieps en Isabel de Austria, es decir, en la mítica Sissi Emperatriz, a la que dio vida Romy Schneider en los cincuenta.

‘el protector’. Un sicario de la mafia de Miami (Antonio Banderas) deberá sacrificarlo todo para salvar a una joven que se ha juntado con quién no debía: la jefa de la organización criminal para la que él trabaja. El protagonista se verá obligado a tirar de contactos, y otros recursos, para salvar a la chica y resolver sus problemas.