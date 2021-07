Bandas de Música Populares, unha parte moi importante da cultura local de Galicia

O Observatorio da Cultura Galega, dependente do Consello da Cultura Galega ( CCG), destaca nun informe elaborado en colaboración coa Federación Galega de Bandas de Música Populares, a relevancia sociocultural e formativa destas agrupacións que integran a unhas 7.100 persoas en Galicia.

Creadas por asociacións culturais, as bandas de música populares roldan o centenar na comunidade autónoma galega e “desempeñaron un papel moi importante no ámbito da música, pero tamén na dinamización das comunidades locais e na formación musical dunha parte importante da sociedade galega”, sinala o informe.

O primeiro gran estudo realizado sobre este colectivo polo Observatorio dá Cultura Galega indica que as bandas populares “son máis que agrupacións musicais, forman parte da historia musical do país e son o xerme de grandes compositores, ademais de ter un destacado papel na dinamización social, cultural e tamén formativa”.

Ao redor da Federación Galega de Bandas de Música Populares concéntranse preto dun centenar de formacións que contan cunha media de 85 socios e que teñen unha antigüidade que rolda os 61 anos.

Estes colectivos fináncianse principalmente a través dos ingresos por actuacións e subvencións públicas. O 9,8 % delas recibe ingresos superiores a 80.000 euros, aínda que a maior parte delas, o 63,4 %, obtén ingresos de ata 30.000 euros.

Ademais, o estudo revela que as bandas de música ofrecen as súas actuacións na súa contorna local (o 90 %) e noutros concellos da mesma provincia (o 50 %). Só o 2,4 % realiza concertos fóra de Galicia e só o 3,5 fose de España.

Os seus concertos celébranse principalmente en prazas e recintos ao aire libre, e a asistencia media aos concertos sitúase entre 50 e 100 persoas, a maior parte do seu público con máis de 65 anos.

Unha das características máis destacadas deste tipo de formacións, sinala o informe, é o vínculo que teñen coa parte formativa. En Galicia hai cinco escolas de música de titularidade pública por cada 100.000 habitantes, xusto o dobre da media de España.

O aspecto máis cuestionado do informe, segundo o CCG, é o relacionado coas instalacións, xa que o 28,8 % cre que son malas ou regulares.

Ademais do aspecto sociocultural, as bandas de música populares mostran tamén unha dimensión profesional. A maioría das asociacións en que están integradas contan con persoal contratado, concretamente o 83,5 por cento. O 40,6 % teñen ata 5 persoas contratadas e o cadro de persoal do 24,6 está formado por entre 11 e 15 persoas. Os postos de traballo máis ocupados son os de director da banda cun 67,1 por cento ou o do profesorado, cun 55,3 por cento.

Un dos aspectos tratados neste informe foi a repercusión da pandemia na actividade habitual das bandas. Con respecto aos aspectos laborais, adoptáronse medidas como o teletraballo para o persoal nun 61,2 % dos casos e aplicaron un Erte un 40 % das entidades.

O estudo publícase previamente á xornada As bandas de música na memoria de Galicia, que ten lugar hoxena sede da institución. A cita tamén se pode seguir en directo desde o web e redes sociais.