Boicot (honestidad brutal)

yo debo de quererme muy poco. Tendré la autoestima baja, ya sabe... Le voy a contar lo que me ha ocurrido estos días para que me entienda. La semana pasada estuve levantándome temprano y yendo al parque a correr todos los días antes de ir al trabajo. Me sentía fenomenal. Además, por las noches, en lugar de estar dos horas mirando Instagram y Whatsapp, dejaba el móvil en silencio y me ponía a leer un libro, y no se lo va a creer, ¡en papel! Sí, sí... como los de antes... Será anticuado, poco ecológico o lo que quiera pero no sé, al segundo día ya me encontraba menos nerviosa, menos inquieta... Ya ve, todo iba fenomenal... hasta esta semana, en la que no me pregunte la razón, pero he vuelto a quedarme todos los días en cama remoloneando. Incluso he llegado algún día un poco tarde al trabajo. Por las noches, además, me he pasado hasta la una o las dos de la madrugada wasapeando o mirando tonterías... No me lo explico. Le he dicho únicamente un par de ejemplos, pero hay muchos más. Digamos que sé lo que me sienta bien y lo que me hace daño, ¿y qué elijo? Lo que me hace daño. Ya he ido a muchos psicólogos antes porque como supondrá estos comportamientos no son nuevos... Me han dado muchas pautas y explicaciones pero creo que al final todo se resume en lo que le decía al principio: que no me quiero nada, que tengo la autoestima (“o la serotonina”) baja y que yo misma me boicoteo...

La paciente, después de haberse recorrido las rutas de los consejeros profesionales, después de haber sido aplaudida por sus encomiables esfuerzos y regañada por no traer los deberes, después de haber elaborado varias listas con sus derechos, después de haber sido impelida a romper con todas esas personas que la rodeaban y que la querían tan mal, después de escribirse cartas en las que se profesaba amor incondicional, después de mover los ojos de lado a lado, después de ponerse flores mágicas, después de realizar familiogramas interminables en los que la culpa de sus males se difuminan en la espiral infinita de todos sus antepasados... después de los despueses, ha llegado a la conclusión de que con frecuencia se boicotea, y que lo hace porque se quiere poco... Le he preguntado si cuando se queda en cama por las mañanas, remoloneando entre las sábanas, lo pasa realmente mal, si cree que en esos momentos está sufriendo... Y si por las noches, mientras revolotea de mensaje en mensaje y de foto en foto su suplicio es ya insoportable... A veces es necesario empezar por ser honesto con uno mismo.