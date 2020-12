BTS: El ascenso hasta los Grammy

El grupo de pop coreano (k-pop) “BTS” se ha convertido en los últimos años no solo en el más famoso de su género a nivel internacional, sino también en uno de los mayores fenómenos globales del pop. Ganadores de 4 premios en los MTV EMA 2020 entre ellos a mejor grupo y mejor canción; y recientemente nombrados “Enterteiners of the year” por la revista TIME.