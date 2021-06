Cada año la pobreza y el cáncer se alían en contra de los más vulnerables

Según el informe de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Pobreza, COVID y cáncer: un triple frente para los más vulnerables, más de 130.000 pacientes se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad social y económica en España.

Del total de personas con cáncer en situación de vulnerabilidad, el 32 % se encuentra en situación de incapacidad temporal o baja médica con una disminución del 25 % del salario mensual; un 12 % son autónomos, al cotizar el 80 % por la base mínima pueden quedarles alrededor de 400 euros mensuales para hacer frente al día a día; un 11 % son parados o están en situación de ERTE y, en el 28 % restante, su actividad se encuentra vinculada a la economía sumergida o fuera del mercado de trabajo regular. Además, como recuerda la AECC, los hogares se ven afectados en su conjunto, tanto pacientes como familia.

Además, la pandemia agravó la situación. Desde diciembre del 2020, un 37 % de las personas con cáncer vio empeorada su situación económica y, de ellas, un 16 % empeoró tanto que tuvo que realizar recortes severos, contraer deudas o solicitar ayudas económicas, informa Efe.

Por ello, la AECC hizo por ayudar a esta parte de los pacientes e incrementó un 14 % los servicios de atención social de julio de 2020 a mayo de 2021, aumentando las personas atendidas con vulnerabilidad laboral en más de un 50 %. Con todo, todo el que acudió a la AECC a recibir atención social necesitó de más recursos de la organización debido a la complejidad de las situaciones personales. Por ello, en total, la asociación concedió 7.924 ayudas de emergencia en 2020, un 73 % más que en 2018. Asimismo, se llevaron a cabo un total de 6.108 intervenciones de préstamo de producto de apoyo un 38 % más que en 2018. Por otro lado, en cuanto a gestiones de recursos externos, se realizaron un total de 5.826 intervenciones, 254 % más que en 2018. Por último, este año la AECC también realizó 1.356 intervenciones en gestión de alojamiento para recibir tratamientos, un 57 % más que en el año 2018.

Las voces del cáncer Estos datos cuentan con los testimonios de tres pacientes, Carlota Alexandre, Cristania Campos y Antonia Siquier, quienes, junto a la coordinadora de Programas y Servicios de la AECC, Teresa López-Fando, mostraron la otra realidad del cáncer.

Así, la pérdida de empleo, la incapacidad para hacer frente a los gastos o las nuevas necesidades que provoca el cáncer en la familia, son ejemplos de cómo se vive el cáncer desde la vulnerabilidad. En este sentido, López-Fando señala que “es una realidad poco conocida que el cáncer provoque pobreza y desigualdad, no solo agravando la situación de vulnerabilidad en colectivos previamente vulnerables, sino empobreciendo a quien antes no estaban en esa situación”.

Por su parte, Siquier trabajaba de cocinera cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. Le dieron la baja, pero con lo que cobraba no llegaba a fin de mes. “Tener cáncer me creó dos problemas: la enfermedad y no tener recursos. No sabía qué era más grave, si el cáncer o no poder pagar las deudas”, sentenció Siquier.

Alexandre, paciente de cáncer de ovario, era camarera de piso con contrato fijo discontinuo. “Después de estar toda la vida trabajando, con 48 años me veo sola y perdida, sin saber si podré volver a trabajar. La asociación me ayuda con comida, con dinero para la hipoteca y en la búsqueda de empleo, pero sería bueno contar con algún tipo de ayuda institucional”.

Por último, Campos, hija de una persona con cáncer, perdió su trabajo por las ausencias por los cuidados. “A los 6 meses agoté el paro y nos quedamos sin recursos en la familia Mi madre falleció y yo actualmente aún no pude volver a trabajar” dijo.

Por este motivo, la AECC sale hoy a la calle para dar servicio a familias vulnerables con pacientes de cáncer.