Campañas para sacar sonrisas y estudios variaditos

Poco se ha hablado para lo que significa, de la campaña #Pon.o.sorriso lanzada por la Xunta para celebrar el fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla. Una acción que pretende rendir homenaje a toda la sociedad gallega por su forma de hacer frente a la crisis sanitaria y superar la pandemia, en lo que se supone que es una vuelta a la normalidad.

Más allá de las cifras de incidencia que continúan estando presentes en los informativos, de la coronofobia de algunos y del fácil olvido de otros, para mí ese volver a la vida que teníamos antes no viene marcada exactamente por la ausencia de mascarillas, sino más bien por cómo estamos pudiendo volver a disfrutar de los planes que hacíamos antes, de las cenas y comidas de grupo, de los conciertos bien juntitos y a codazos, de los macro festivales con carteles internacionales, de los espectáculos que vemos a cara descubierta y de los viajes transfronterizos que cada vez exigen menos requisitos para poder hacerse, aunque el de al lado y yo llevemos mascarilla en el avión.

Es más, incluso estoy por apostar que algunas cosas que heredamos de la pandemia no solo se quedarán, sino que incluso bienvenidas sean, y el uso del cubrebocas para medios de transporte o para visitar hospitales es, sin ir más lejos, una de ellas.

Y en esa normalidad que vuelve, se encuentran la reactivación de las bodas, las ferias como Dios manda y los espectáculos que habían tenido que ser aplazados, como el Encuentro Mundial de Humorismo que se está celebrando en A Coruña, dirigido por Luis Piedrahita y con entradas agotadas para la mayoría de los shows, que tras dos años cancelado sucesivamente ha podido volver a programarse y demostrar que no solo es un proyecto estupendo, sino que tenemos una gran necesidad de reírnos. Y mucho, diría yo.

Y CUANDO YA PARECE QUE LO DE LA BOCA TAPADA ESTÁ EN VÍAS DE DESAPARECER, va la revista Physics of Fluids y publica un estudio realizado por la Universidad Estatal de Florida y la Johns Hopkins en Estados Unidos, que habla de la importancia del ajuste adecuado para todos los tipos de mascarilla y de cómo la forma de la cara influye en el ajuste ideal. Bueno, pues vale, pero dos años estudiando esto me parece demasiado hasta para alguien de letras como yo, que llego a esa conclusión por pura lógica y sin necesidad ninguna de investigar nada de nada.

Verdad que todo ello puede ayudar para diseñar mejores mascarillas para las distintas poblaciones por sus diferentes estructuras faciales y el flujo de aire asociado a ellas, pero no veo yo que eso se traduzca luego en un mercado especializado, ¿o sí?

Otro estudio que he leído por ahí estos días dice que un niño gallego duerme mejor que un catalán. En resumen, tiene que ver con que las horas de luz afectan a la calidad del sueño, y ahora mismo en Cataluña anochece 45 minutos antes que en Galicia, así que los catalanes empiezan antes su día y por lo tanto, deberán terminarlo también antes que los gallegos. No digo yo que esta investigación que parte de una tesis doctoral de la profesora Àurea Cartanyà, de la Universidad Internacional de Cataluña, esté de lo más fundamentada y tenga su interés, pero así a simple lectura... ¿de verdad importa mucho dónde se duerme mejor? ¿O hará eso que los catalanes se vengan a vivir a Galicia?

A lo que voy es que a mí que me perdonen los que se dedican a estudiar todo esto y desde el respeto lo digo, pero no puedo evitar pensar qué mira que no habrá cuestiones importantes que investigar, como para pasar las horas dándole vueltas a cosas como estas.

Casi mejor que se metan en la cabeza de los que viven en mundos paralelos, llámense ingenieros o políticos, y que descubran por qué extraño motivo unos planifican y otros aprueban obras como una estación de autobuses que no tenga aseos o pantallas informativas en la propia dársena, por poner un ejemplo. Y ya de puestos, en la de quien ha decidido que Chanel vista de Palomo Spain en Eurovisión y deje de lado a Carmen Farala. Misterios :)