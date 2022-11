Candela Peña se acerca a las percebeiras en ‘Buen trabajo’

Si al esfuerzo de un trabajo eminentemente físico le añadimos el peligro de hacerlo en el mar con buen y mal tiempo, en invierno o en verano, y saltando a una roca en medio del agua, ¿estamos hablando de uno de los trabajos más duros que existen?

Candela Peña viaja a Galicia y acompaña a faenar a dos percebeiras, asomándose a una vida dura que está muy alejada de la suya propia. En Buen trabajo, en Movistar Plus+, los protagonistas son los trabajadores, que invitan a los colaboradores Marcos Grison, Candela Peña y Antonio Resines, a ver cómo es su jornada laboral, por qué trabajan en eso y cuáles son sus aspiraciones.

¿Cuánto llevan trabajando de percebeiras? ¿Por qué eligieron esta profesión? ¿Y por qué siguen jugándose la vida? ¿Hasta qué edad creen que podrán seguir? ¿Les gustaría que sus hijos e hijas siguieran sus pasos? ¿Cómo es ser mujer en un ambiente tradicionalmente de hombres? Infinidad de preguntas a las que la colaboradora Candela Peña buscará respuesta junto a las percebeiras Belén Pazos y Belén Rodríguez en el cuarto programa de Buen trabajo (martes 29 de noviembre en #0 a las 22:30 y disponible bajo demanda en Movistar Plus+).

Los colaboradores de Buen trabajo no viajan solos. Están acompañados por un amigo, un familiar, un conocido, alguien con quien comentar durante las pausas del trabajo sus expectativas sobre el viaje y los resultados y conclusiones que van sacando de cada experiencia que vivan. En ‘Percebeiras’, Candela Peña estará acompañada de un amigo suyo, José Ignacio Sánchez Miret, médico jubilado.

Buen trabajo cuenta con la colaboración de Marcos Grison, Antonio Resines y Candela Peña, que se asomarán a diferentes empleos de lo más singular y hablarán con sus trabajadores para conocer cómo es una jornada completa trabajando con ellos.

El programa es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Encofrados Encofrasa con su primera producción. Además, Buen trabajo está disponible, seas o no de Movistar, a través de la aplicación de Movistar Plus+.