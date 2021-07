Cándido Pazó e Marta Pazos dirixen para o CDG dous novos espectáculos

Santiago. O Centro Dramático Galego (CDG) producirá dous novos espectáculos baixo a dirección de Cándido Pazó, que fará unha adaptación de A Peste, de Albert Camus, e de Marta Pazos, que levará aos escenarios Ás 8 dá tarde cando morren as nais, a partir da dramaturxia de Avelina Pérez.

Nun comunicado, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade detallou que a posta en escena das pezas suporá a contratación de 22 intérpretes, no marco dunha convocatoria que será anunciada este mesmo venres no Diario Oficial de Galicia (DOG). Contará cun investimento de case 600.000 euros.

Coas adaptacións de clásicos e de dramaturxia galega contemporánea, o CDG busca garantir a pluralidade na escena. Así, após producións deste ano son O Charco de Ulises, Terceiro acto e Serva me, servabo che, informa Europa Press.

O departamento autonómico indicou que, na nova temporada, continuará reforzándose o achegamento do teatro á cidadanía, cunha estratexia de distribución que permita implicar ao maior número de persoas posible no territorio galego. Deste xeito, a previsión é realizar case 80 funcións das novas producións no Salón Teatro e en xira.

A adaptación do orixinal A peste de Camus por parte de Pazó prevé a súa estrea en xaneiro de 2022 e estará en cartel ao longo de oito semanas. Para a súa representación, a unidade de produción teatral da Xunta contratará 15 intérpretes, tres coa categoría de protagonistas e 12 como principais.

Pola súa banda, a estrea de Ás 8 dá tarde cando morren as nais , a cargo de Marta Pazos está previsto para abril e estará en cartel seis semanas, ás que se engadirá unha xira a finais de ano. A obra requirirá a contratación de sete actores e actrices, un como protagonista e os restantes como principais. europa press