Carlota y Down Compostela ponen el broche de oro a la primera temporada de ‘Hasta la vista’

‘Hasta la vista’ cierra su primera temporada con Carlota y el Camino Francés como protagonistas. Para este episodio tan especial, el equipo de producción de ‘Hasta la vista’ se puso en contacto con la organización de Down Compostela, que propuso a Carlota para representar a la Fundación. Con el espíritu aventurero que le caracteriza, aceptó sin dudarlo ni un segundo y pidió unos días libres en la empresa para la que actualmente trabaja informatizando datos. Por delante le esperaba una experiencia inolvidable.

La protagonista del último capítulo de la primera temporada de ‘Hasta la Vista’ es vital, le gusta mucho bailar, ir al cine, pasear y es una enamorada de la música: Café Quijano, Sergio Dalma, Andy y Lucas, Chayanne... Pero lo que más le gusta es viajar. VIAJAR, así, en mayúsculas; como se dice coloquialmente, “se apunta a todo”. “A pesar del dolor de pies, ha sido una experiencia increíble”, aseguraba Carlota a su llegada a la Plaza del Obradoiro. Durante el Camino, la naturaleza se convirtió en su mejor compañera contra la soledad.

La web serie, conformada por ocho capítulos, nos muestra las diferentes rutas del Camino de Santiago a través de la mirada de diferentes peregrinos. Nacionales e internacionales; en bicicleta, por mar o acompañados por sus perros, la plataforma combina información de las diferentes rutas y las experiencias más personales de aquellos que los han recorrido.

Un Camino inclusivo

‘Hasta la Vista’ ha tenido, durante su primera temporada, una mirada global. El objetivo de la cámara ha acompañado a diferentes peregrinos que nos han contado sus historias más personales. Las de todos, sin excepción. El enfoque inclusivo en la webserie no podía faltar, porque no relataría en su plenitud todas las experiencias que se viven en cada una de las rutas, que rebosan espíritu de superación. Así, se reflejaba en el capítulo 6, donde Julia, Roberto y Dani recorrían el Camino Portugués por la costa, demostrándonos que se pueden superar todas las dificultades. Utilizando una barra direccional, Roberto, invidente, sentía la seguridad de recorrer la ruta acompañado, pero con la libertad de movimientos que no le permitiría ir de la mano de otra persona.

Segunda temporada

Desde el primer episodio, en el que Paco recorría la Vía de la Plata para terminar desvelándonos ante la Catedral el secreto que le llevó a hacer este peregrinaje, hasta este último en el que Carlota peregrinaba el Camino Francés con una continua sonrisa en la boca, los episodios nos han puesto los pelos de punta.

El listón está muy alto, pero ‘Hasta la vista’ ya está preparando su segunda temporada. La nueva entrega promete muchas sorpresas, pero por el momento solo pueden adelantarnos que todos los caminos llevan... a Roma.