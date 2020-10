Casi cien ensayos están cerca de hallar cura al cáncer de mama

Santiago. O Servizo Galego de Saúde atendeu, durante 2019, a través da vía rápida de cancro de mama, a un total de 5.187 mulleres, cun tempo medio de espera de 4,5 días.

Cómpre destacar que a participación das mulleres galegas no Programa galego de detección precoz do cancro de mama está por riba dos estándares europeos. Isto fai posible que arredor do 93 % dos tumores podan ser detectados en estadio precoz.

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade puxo en marcha, en 1992, o Programa galego de detección precoz do cancro de mama, coa finalidade de abordar o problema de saúde que supón esta enfermidade. O programa atópase, tras máis de 28 anos de percorrido, plenamente consolidado.

Está dirixido a todas as mulleres residentes en Galicia, de 50 a 69 anos, asintomáticas e que non foran diagnosticadas previamente de cancro de mama, con independencia de que reciban ou non asistencia do sistema sanitario público.

No período comprendido entre xaneiro 1992 e o 1 de outubro deste ano realizáronse, no marco do programa, 2.793.454 exploracións mamográficas, o que supuxo unha taxa de participación do 79,1 % da poboación invitada. Cómpre remarcar que a participación no programa, a partir do ano 2006, é superior ao 75 %, obxectivo de participación desexable establecido polas Guías Europeas de Garantía de Calidade en Cribado e Diagnóstico Mamográfico. En 2016, dita participación acadou un 83,6 %, o valor máis alto desde a súa instauración. De todas as mulleres exploradas, o 97 % teñen un resultado negativo e algo menos do 3 por cento restante requiren control hospitalario para confirmar o rexeitar lesión maligna.

Dende xaneiro de 1992 ao 31 de decembro do 2019, a taxa global de detección de cancro foi de 3,7 casos por cada mil mulleres exploradas, e dicir, 10.057 casos de cancro foron detectados polo programa en fase presintomática. ECG