César de Centi inicia con ‘La travesía del fuego’ una gira virtual en la que son los discos los que viajan

A CORUÑA. La pandemia ha obligado a los artistas, uno de los colectivos más golpeados por las restricciones que pretenden atajar el coronavirus, a reinventarse una y mil veces. No es que no lo hubieran hecho antes, pero esta situación exige agudizar el ingenio todavía más. En la época en la que imperan los cierres perimetrales y los aforos, cuando existen, son pequeños, las giras son casi una utopía. En esta situación, el cantautor César de Centi decide que, ya que él no puede viajar, sean sus discos, que al fin y al cabo son los que hablan por él, quienes emprenden la travesía para encontrarse con el público.

“Bailando el incendio se publica a finales de 2019, pero la gira comienza justo un mes antes del inicio de la pandemia y el confinamiento y, por lo tanto, se cancela una gira de actuaciones por toda España y el disco se queda en un cajón”, explica César de Centi. “Ya que yo no puedo viajar a presentarlo, he pensado que sea el disco el que viaje”, añade. Para ello, ha cogido 21 de sus discos, los ha firmado y numerado y se los ha enviado a 21 personas de su confianza repartidas por toda España, “para que hagan de anfitriones”. Al viaje de estos discos, lo ha llamado La travesía del fuego.

Pero el envío no es la única característica de esta peculiar travesía. “Cada uno de esos discos tiene un código QR que lleva a un vídeo oculto al que solo se puede acceder si tienes uno de ellos. En el vídeo, el artista invita a la gente a participar en un juego que consiste en acompañar al disco durante el viaje. “Primero les pido que lo escuchen -si no tiene reproductor de CD no pasa nada ya que dejo enlaces para escucharlo digitalmente-, que pongan su nombre de pila y el lugar de donde son en el libreto y en los comentarios del vídeo oculto para saber por dónde está el disco y, lo más importante, que lo pasen a alguien de su confianza que no permita que ‘el disco se quede en un cajón’ y que valoré el trabajo que hay detrás”. A cambio, el autor les enviará el disco de nuevo junto con dos sorpresas más.

“Es como enviar un mensaje en una botella”, explica César de Centi, lanzar un mensaje en forma de canciones para intentar que llegue lo más lejos posible: “Si alguien tiene el disco en marzo de 2023, sería un puntazo que vuelva a casa y explico cómo hacer para que la persona me lo envíe de vuelta. Si ese fuera el caso, si volviera al menos uno, tendría un disco físico con la huella del viaje”.

“Acompañar al disco en el viaje es una manera de apoyar mi trabajo y darle una segunda oportunidad a esas canciones”, afirma el cantautor.