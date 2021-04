‘Chaos walking’, una aventura de acción asombrosa, así como una cautivadora mirada a la política de género

Chaos Walking. En un futuro no muy lejano, Todd Hewitt (Tom Holland) encuentra a Viola (Daisy Ridley), una enigmática chica que se ha estrellado en su planeta, donde todas las mujeres han desaparecido y los hombres están afectados por ‘el ruido’ –una fuerza que exhibe todos sus pensamientos–. En un entorno tan peligroso, la vida de Viola se ve amenazada y al prometer Todd protegerla, deberá descubrir su propia fuerza interior y revelar los oscuros secretos del planeta.

La película, dirigida por Doug Liman (El caso Bourne, Sr. y Sra. Smith y Al filo del mañana) y basada en la novela de Patrick Ness, llega a los cines este fin de semana. Completan el reparto Nick Jonas (Midway, Jumanji: Bienvenidos a la jungla), Mads Mikkelsen (Otra ronda) y Cynthia Erivo (Malos tiempos en El Royale, Harriet: En busca de la libertad).

‘Nadie’. El ganador de un Emmy Bob Odenkirk es Hutch Mansell, un padre de familia que aguanta con resignación y sin defenderse los golpes de la vida. Un don nadie. Una noche, cuando dos ladrones entran en su casa, Hutch decide no actuar y no trata de defenderse ni a él mismo ni a su familia, convencido de que solo así evitará una escalada de violencia. Tras el ataque, su hija adolescente Blake (Gage Munroe) no oculta su decepción, y su esposa Becca (Connie Nielsen) se aleja todavía más.

Pero las secuelas del incidente sirven de detonante para que Hutch estalle y libere la rabia que ha acumulado durante años, y le hará recorrer un violento camino en el que saldrán a la luz oscuros secretos y habilidades que ni él sabía que tenía. Para salvar a su familia, Hutch se enfrentará a un peligroso enemigo (Aleksey Serebryakov) y se asegurará de que en el futuro nadie vuelva a subestimarle.

La película cuenta con la dirección de Ilya Naishuller y el guion de Derek Kolstad.

‘Crónica de una tormenta’. Antonio, el director de un importante periódico, debe elegir a su sucesor: Maca, una mujer que apuesta por la cooperación entre los miembros de la empresa y no por la verticalidad en el trabajo, competirá contra el otro subdirector, Vargas, un periodista manipulador que se las sabe todas. La noche en la que Antonio le cuenta a Maca el proceso de selección, ambos se quedan encerrados en el periódico por una fuerte tormenta y en el curso de esa noche hablarán a fondo, discutirán y revelarán cuestiones trascendentales de la vida, el periodismo, el amor, la muerte y el sexo.

Llega a los cines Crónica de una tormenta, protagonizada por Clara Lago y Ernesto Alterio. Dirigida por Mariana Barassi, la cinta analiza las relaciones de poder en los medios de comunicación y habla del techo de cristal al que se enfrentan muchas mujeres en el ámbito laboral.

‘El fotógrafo de Minamata’. Nueva York, 1971. Tras sus celebrados días como uno de los fotoperiodistas más venerados de la Segunda Guerra Mundial, W. Eugene Smith se siente desconectado de la sociedad y de su carrera. La revista Life lo envía a la ciudad costera japonesa de Minamata, cuya población ha sido devastada por el envenenamiento por mercurio, resultado de décadas de negligencia industrial. Allí, Smith se sumerge en la comunidad y recupera la ilusión por su profesión y con su cámara capta las imágenes que darán la vuelta al mundo. Andrew Levitas dirige a Johnny Depp, que da vida al célebre fotógrafo de guerra. Bill Nighy, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Ryo Kase y Jun Kunimura.se encuentran también entre el elenco de esta historia, que también produce el propio Depp.

Película basada en un libro escrito por W. Eugene Smith junto a su esposa Aileen Mioko Smith.

‘Yalda, la noche del perdón’. Maryam mata accidentalmente a su esposo Nasser y es sentenciada a muerte. La única persona que puede salvarla es Mona, la hija de Nasser. Todo lo que Mona tiene que hacer es aparecer en un popular programa de televisión en vivo y perdonar a Maryam. Pero perdonar puede ser especialmente difícil mientras tratan de revivir el pasado.

El director iraní Massoud Bakhshi reflexiona sobre la ética de los programas de telerrealidad y el conflicto en Irán entre tradición y modernidad en su segundo largometraje, “Yalda, la noche del perdón”, premio del jurado en Sundance.

‘El verano de Cody’. Cody, un introvertido chico de ocho años, viaja con su madre al pequeño pueblo donde vivía su tía para limpiar y vender la casa tras su muerte. Mientras Kathy descubre lo poco que sabía de su hermana, Cody desarrolla una inesperada amistad con Del, un veterano de la guerra de Corea viudo que vive al lado. En el transcurso de un verano y con el apoyo de Del, Cody desarrolla el coraje necesario para salir de su caparazón y encontrar, junto a su madre, un nuevo lugar al que llamar hogar.

Propuesta vitalista estrenada en la Berlinale y protagonizada por Hong Chau y el actor norteamericano Brian Dennehy, en el que fue su último papel pues falleció en abril de 2020. Dirigida por Andrew Ahn, la cinta fue nominada como una de las mejores película independiente del año por el National Board of Review.