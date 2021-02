Chelo Loureiro: “La línea de producción de Abano es apostar por la animación de autor”

Madrid. Agapi cuenta con un nuevo socio, Abano Producións, la productora gallega fundada por Chelo Loureiro que lleva desde el 2007 apostando por la animación de autor. Junto a Chelo trabajan Ana Fernández como productora y Lúa Testa, actriz, guionista y escenógrafa, “somos un equipo de mujeres orquesta, en las pequeñas empresas es lo que pasa, que terminas haciendo de todo”.

La línea editorial de Abano Producións es clara y única, animación de autor, siempre buscan trabajar con artistas concretos y crear así una animación con una personalidad propia y lo más alejada posible de la que se hace desde los grandes estudios. En palabras de Chelo, “lo que pasa con la animación es que cada euro empleado se nota, y cada euro no invertido, también. Es muy fácil saber el tipo de presupuesto que hay detrás de cada producción”. Desde Abano Producións son conscientes de que es imposible competir con las grandes producciones y por eso apuestan por proyectos más autorales, “podrán gustar o no, pero desde luego no son comparables”.

En la actualidad trabajan con tres largometrajes de animación, “la animación conlleva procesos más lentos y presupuestos elevados, lo que obliga a montar coproducciones internacionales, siempre más complicadas por la búsqueda de compañeros idóneos y los tiempos para levantar la financiación en cada territorio” afirma Chelo. El primero de estos largos es Unicorn Wars, de Alberto Vázquez; el segundo está dirigido por Isabel Herguera y lleva por título O sono da Sultana, basado en la novela Rokeya Sakhawat Hossain publicada por primera vez en India en 1905. Y, por último, está Valentina dirigido por la propia Chelo Loureiro, que esperan poder estrenar este próximo junio, aunque todo depende de cómo avance la situación este año, ya que desde marzo del 2020 ya nada se puede dar por sentado.

Desde Abano Producións nos cuentan que el golpe provocado por la COVID-19 ha sido muy duro ”nos afectó muchísimo, fueron muchos los retrasos y esto tiene una consecuencia clara en los presupuestos. Aunque se sabe que la animación es más fácil de adaptar al teletrabajo, se puede hacer cuando se ha hecho un diseño de producción así planificado, pero esto se decide en la etapa de preproducción, que son meses de trabajo construyendo herramientas y métodos. Y nosotros lo habíamos planificado para hacerlo en el estudio, de ahí que cuando nos confinaron estábamos de lleno en plena producción de Valentina y tuvimos que tomar decisiones costosísimas sin información apenas, porque la situación fue cambiando cada quince días y eso fue un tremendo lastre para todos, fue casi como comenzar de cero, trasladando los equipos a los hogares de los profesionales, construyendo nuevas herramientas y métodos de trabajo...”.

Para Chelo Loureiro hay un problema claro, el sector audiovisual es muy peculiar, por eso es extremadamente difícil hacerlo encajar utilizando los mismos parámetros que el resto de profesiones o empresas, afirma la productora. ÁNGEL ORGAZ