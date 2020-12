Chuvia de millóns na provincia de Pontevedra grazas ao 'Gordo' de Nadal

O sorteo máis esperado, o extraordinario da Lotaría de Nadal, deixou unha choiva de millóns en Galicia, con parte do Gordo 72.897 (Vigo, O Grove e O Porriño), do segundo 06.095 (Ferrol), do terceiro 52.472 (Ourense), e dos cuartos 75.981 e 38.341 (O Porriño, Cambados e Vigo). Pero tamén dos quintos 86.986, 37.023, 19.371 e 43.831, repartidos entre Oleiros, Bergondo, A Peroxa, O Porriño, Noia, Pontevedra, A Coruña, Vigo, Mirón, Becerreá, Castro de Ribeiras de Lea, Caldas de Reis, O Carballiño, Pontecaldelas, Lourenzá, Lugo, Ourense, Meis, Ponteareas, Pontevea, Moraña, Aranga e Teo.

En ‘A centola dourada de Moreno’, a oficina que Manuel Rodríguez e o seu irmán Efrén rexentan no Grove, botaron en falta a “centola” á primeira hora. Nunha terra na que o marisco ten festa propia, é o primeiro que comentou aos medios de comunicación alí presentes Manuel, coa voz crebada. Este coñecido punto de venda despachou en portelo unha serie do 72.897, naquel momento catro millóns de euros. “É unha satisfacción moi grande, unha especie de recompensa”, acertou a dicir, preso da emoción.

Do ano marcado pola pandemia e os seus efectos sabe moito unha das familias afortunadas, a de Paola, que se achegou a esta oficina coa súa filla Alexia. Esta muller contaxiouse de COVID e pasou vinte días ingresada. O seu marido e a filla tamén se infectaron, aínda que os seus síntomas foron máis leves.

Alexia estivo en paro e, obrigado, tamén andou inoperativo o irmán dela, pois é monitor de pádel e sen pistas abertas nada podía facer.

Antonio, o pai de ambos, o que comprou o boleto, compartido cun amigo, é electricista no Concello. Para esta familia é “un respiro” e no caso de Paola unha excelente noticia para un 2020 que desexaba esquecer, como confesou.

Vigo tamén repartiu un belisco e, igualmente, o concello do Porriño, na mesma provincia. Neste último municipio a administración “X da sorte” non soamente repartiu décimos do Gordo, tamén dun cuarto, o 75.981; e dun quinto, o 86.986. O deste ano engrosa a lista coa que xa contaban, pois regalaron 13 premios desde 2011.

En total, o Gordo deixou en Galicia 4,8 millóns. Un cuarto premio, o 38.341, levou ademais 10,8 millóns a Vigo. Neste caso, un despacho da rúa Urzáiz comercializou 54 series. Tiñan 90, pero o resto foron devoltas. Vicente López, o exultante home que está á fronte, dixo á prensa que espera que isto sirva para axudar a “reflotar”.

En Cambados (Pontevedra) o posto da praza de abastos repartiu preto de 2,4 millóns polo número 75.981, o primeiro dos cuartos premios en saír. Paradoxos da vida, os placeiros non están entre os afortunados. “Xogan a outro número. O número da praza é outro”, contou a Efe o loteiro Xan dá Cruz.

En Ourense, o 52.472, vendido no negocio da Rúa do Paseo, 10, nas Galerías Centrais, deixou medio millón de euros. É o único lugar de Galicia no que se comercializou este terceiro premio.

A cidade naval de Ferrol foi a gran agraciada da provincia coruñesa neste Sorteo Extraordinario de Nadal ao repartir 1.250.000 euros do segundo premio co número 06.095 nun ano difícil, un ano de pandemia, no que ao final “a alegría vai por dentro”.

“Lotarías aconsella nunha nota que non haxa celebracións para evitar aglomeracións”, conta o loteiro Carlos Fernández, para evitar así que o virus poida propagarse a dous días do Nadal, cando as familias poderán excepcionalmente xuntarse e celebrar estas entrañables festas.

Fernández rexenta con Marisol a administración de lotaría ferrolá que por vez primeira reparte un premio de Nadal. “Nin sequera teño champaña”, lamenta. Fai cinco anos deu case un millón de euros na Primitiva.