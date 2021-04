Clásicos de agora: Anthony Browne escritor e ilustrador

A editorial Kalandraka na súa colección Tras os Montes, dedicada a recuperar clásicos contemporáneos, acaba de publicar Ernesto o elefante, do afamado escritor e ilustrador Anthony Browne (Sheffield, 1946). Este álbum pódese ler en galego grazas ao labor tradutolóxico de Silvia e Óscar Senra, sumándose a outras obras do autor tan coñecidas como No bosque, O libro dos porcos, Sacapenas, Que tal estás?, Un paseo polo bosque e Un gorila.

Facendo uso de personaxes animais e coa temática das emocións, foméntanse a solidariedade, empatía, cooperación e xenerosidade, a través da historia dun intrépido elefante que se perde na selva e que, para volver coa súa manda, só recibe axuda dunha criatura cativa. Un fermoso álbum, a modo de fábula, cheo de colorido e exotismo, que denuncia a sociedade individualista e insensible, co que fomentar o hábito lector e traballar cos máis pequenos a educación emocional.

