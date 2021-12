Coca-Cola agradece la gran implicación de A Cancela, en As Neves, con GIRA Jóvenes

gira jóvenes. Descubrir oportunidades laborales del entorno e impulsar su papel como agentes del cambio contando con el apoyo de las becas Changemakers de Coca-Cola. Así es como Ana Comesaña e Ismael Mota, de la EFA A Cancela, en el municipio pontevedrés de As Neves, y con el apoyo y coordinación de Ana Rosa Doval, profesora de idiomas y comunicación en la rama administrativa, están desarrollando su proyecto para “reactivar el centro social del pueblo para el ocio intergeneracional” en el marco de GIRA Jóvenes, el programa con el que Coca-Cola fomenta el emprendimiento y el empleo juvenil a través de su propio talento. Con el objetivo de reconocer la implicación de todo el alumnado de la EFA A Cancela, Coca-Cola reunió en el auditorio municipal de As Neves a los estudiantes de los diferentes ciclos formativos del centro. “Para Coca-Cola, la sostenibilidad y el compromiso con la sociedad han estado siempre en el centro del negocio. Consideramos que no hay sostenibilidad ambiental o económica posible si no va acompañada de una clara responsabilidad social. Por este motivo, trabajamos en iniciativas como GIRA Jóvenes, que ya conocéis, para impulsar el empleo y el emprendimiento entre los jóvenes a través de su propio talento”, subrayó la jefa de Comunicación del Área Norte de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, María Sande.

El acto ha contado también con las intervenciones del alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez Méndez; la directora de la EFA A Cancela, Lara Fernández González; los alumnos becados por el programa Ana Comesaña e Ismael Mota; la emprendedora y fundadora de Da Terra Do País, Cristina Bañobre, que compartió su experiencia con el alumnado; y la directora de Proyectos e Innovación Social de AlmaNatura, Conce Macías, que ha destacado a través de la pantalla los “buenos resultados” de GIRA Jóvenes.

Durante su intervención, la directora de la EFA A Cancela, Lara Fernández González, ha felicitado a Coca-Cola por su involucración “en la promoción del medio rural” a través de GIRA Jóvenes. “Cuando el centro fue seleccionado para formar parte de este programa, tanto alumnado como profesorado se pusieron manos a la obra para participar con profesionalidad, alegría e ilusión”, recordó. Un trabajo desarrollado por parte de los cinco ciclos formativos con los que cuenta el centro y fruto del cual, destacó su directora, “tres ciclos fueron finalistas y uno de ellos, el ganador a nivel nacional”.

El alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez, subrayó durante su intervención el carácter “imprescindible” de la colaboración público-privada para el impulso de programas como GIRA Jóvenes. “Coca-Cola provoca con su semilla que el medio rural florezca, beneficiando a la juventud y a los pequeños espacios”, señaló al tiempo que agradeció el trabajo de la EFA A Cancela a través de “un modelo educativo con el beneficio de la sociedad siempre presente”.

La directora de Proyectos e Innovación Social de AlmaNatura, Conce Macías, ha destacado durante su intervención la importancia de los jóvenes para atender al reto demográfico desde su propio entorno. “La implicación ha sido uno de los ingredientes más presente durante todo el programa GIRA Jóvenes, no solo de la comunidad educativa, sino también de los jóvenes que han creído en la posibilidad de construir de forma conjunta un concepto amplio como es el de pueblos vivos capaces de generar oportunidades”, ha explicado.

GIRA Jóvenes ‘Impulsa el cambio’. Tras ser reconocido con el sello Talento Joven del Injuve en 2018, GIRA Jóvenes, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, amplió su ámbito de acción dando el salto a entornos rurales con la colaboración de AlmaNatura a través del itinerario “Impulsa el cambio”. Diseñado para estudiantes de Formación Profesional de centros educativos del ámbito rural con el objetivo de fomentar la capacidad que tienen los jóvenes de generar transformación personal y social, el itinerario ofrece un espacio de aprendizaje en los propios centros educativos. Es el caso de la EFA A Cancela, en As Neves, donde los participantes en la iniciativa de Coca-Cola han podido entrenar sus habilidades y competencias personales y así diseñar su propio futuro profesional mientras mejoran el futuro del entorno que les rodea. redacción