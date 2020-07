Cómo cuidar la piel este verano ante las medidas de la covid

Una de las consecuencias de la pandemia de la covid-19 es el uso indiscriminado de mascarillas y gel hidroalcohólico como medida de protección individual y colectiva, y todo parece indicar que ambas vinieron para quedarse con nosotros, al menos durante una larga temporada. Si a esta realidad le sumamos el calor estival, las consecuencias físicas para la piel pueden ser devastadoras.

RECOMENDACIONES ESEN- CIALES. Usa habitualmente fotoprotector solar con mascarilla; usa crema hidratante para evitar rozaduras por la mascarilla y en manos; el lavado habitual de manos con agua y jabón es lo más recomendable ; el gel para manos debe tener una base alcohólica de al menos el 60 por ciento, y ante cualquier problema con la piel, acude al dermatólogo.

La doctora Raquel Novo, jefe del Servicio de Dermatología de los hospitales universitarios HM Puerta del Sur y HM Montepríncipe, realiza un preciso análisis de las consecuencias de llevar mascarilla todo el día, aplicarse con asiduidad gel hidroalcohólico y ofrece recomendaciones para mitigar los posibles problemas dermatológicos que su uso puede derivar.

“Si la mascarilla está homologada filtra virus y filtra rayos ultravioleta por lo que protege también frente a la luz solar, pero hay que tener en cuenta que no la llevamos puesta todo el día, por lo que el uso de fotoprotector sigue siendo necesario, especialmente en verano”.

Rozaduras y mascarillas. Una de las consideraciones a tener en cuenta reside en que las mascarillas tienen varios efectos sobre la piel, como el roce. Otro factor importante es el tiempo que se lleve puesta. Cuanto más oclusiva es la mascarilla, mejor realiza su función, pero es más probable que produzca rozaduras en el dorso nasal, las mejillas o detrás de las orejas.

Además, la oclusión durante largo tiempo, altera la piel favoreciendo los brotes de acné, empeoramiento de la rosácea o irritaciones.

Ante estas situaciones, la recomendación de la doctora Novo va orientada hacia “elegir una mascarilla apropiada. La mascarilla quirúrgica es válida para la población general, para ser utilizada en condiciones en las que no se pueda mantener la distancia exigida. Las mascarillas de tela son confortables y permiten introducir en su interior un filtro homologado, además de que se pueden lavar a diario.

Siempre hay que proteger las zonas de roce, como la nariz y las mejillas, con cremas barrera y utilizar crema hidratante a diario. Por último, es recomendable retirarla durante 15 minutos manteniendo la distancia social cada tres horas de uso aproximado”.

Otro factor a tener en cuenta reside en aquellos pacientes que ya tienen una patología cutánea previa como acné, rosácea o dermatitis, y que esta empeore con el uso de la mascarilla.

“Es recomendable acudir al dermatólogo y no probar productos que pueden empeorar la situación. Cada caso debería ser estudiado de manera individual, ya que, en la mayoría de las situaciones las alteraciones cutáneas no justifican no utilizar mascarillas, salvo rarísimas excepciones”, señala la doctora Novo.