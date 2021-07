Cómo prevenir bastantes de los trastornos digestivos del verano

··· Lavarse bien las manos después de ir al baño, después sonarse la nariz, de sacar la basura, de tocar a un animal o de cambiar pañales para evitar que los microorganismos lleguen a la comida, muchas veces desde las heces.

··· Lavar bien las frutas y verduras, especialmente si se van a consumir crudas.

··· Cocinar bien los alimentos para eliminar completamente los patógenos, hay que asegurarse de que la carne y el pescado queden bien hechos y los huevos tengan la yema totalmente cuajada.

··· No romper la cadena de frío. Es muy importante revisar la temperatura de la nevera y mantenerla por debajo de los 4,4 grados. El congelador, para conservar la mayoría de los alimentos debe estar por debajo de los -18 grados.

··· No beber agua de ríos, fuentes o arroyos, no beber alcohol, así como no ingerir leche sin pasteurizar.

··· Llevar una dieta rica en fibra, beber suficientes líquidos, practicar deporte y reducir los procesados.