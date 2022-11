Como tu piensas así te sientes

Imagina que acudes a mi consulta porque sufres ansiedad y yo te pregunto ¿Qué piensas antes de tener una crisis de ansiedad? Casi seguro que me responderías “No pienso nada”, pero eso no es verdad, porque no podemos dejar de pensar. De hecho, tenemos entre 50 a 70 mil pensamientos cada día, y la mayoría de ellos se repiten al día siguiente.

Por eso cuando te dicen de poner la mente en blanco, en realidad lo que te piden es que intentes dejar que circulen los pensamientos sin engancharte a ninguno

Es importante que nuestros pensamientos jueguen a nuestro favor y no en contra.

El pensamiento es creado por nuestra mente. Es energía en movimiento, con un inmenso potencial al que no le damos toda la importancia que tiene. No siempre somos conscientes de lo que estamos pensando.

Si los pensamientos que se repiten cada día son mayoritariamente positivos no hay ningún problema, sin embargo, si son negativos tenemos un problema de difícil solución, pero ¡no es imposible!

Podemos crear pensamientos positivos y negativos, pero es imposible hacerlo al mismo tiempo, tenemos que elegir.

Si te preguntas, ¿cómo puedes cambiar tus pensamientos? lo primero es ser consciente de que eres el creador de tus pensamientos, y solamente tú puedes cambiarlos. ¿Cómo? Cambiando el foco.

Si te enfocas en un pasado doloroso o en un futuro plagado de: “y si pasa esto...y si no puedo” y si ...difícilmente lograras el cambio. Lo único que sirve es CENTRARTE EN EL PRESENTE, porque es ahí donde si puedes cambiar tus pensamientos. La mente necesita entrenamiento para producir pensamientos positivos y poder eliminar los negativos. Es como una gimnasia que para crear un hábito nuevo, suele ser necesario practicar como mínimo 21 días para adquirirlo.

Tus propios pensamientos son capaces de aumentar los síntomas que sufres por la ansiedad. Y recuerda que los pensamientos son el verdadero interruptor de la ansiedad.

Beneficios si aprendes a cambiar tus pensamientos

• Podrás combatir el ESTRÉS y la ANSIEDAD

• Fortalecer tu sistema inmune

• Aumentar la confianza en ti mism@

• Mejorar tu salud física y emocional

• Afrontar los problemas y buscar soluciones

• Mejorar la capacidad de aprendizaje

• Dormir mejor...

El pensamiento es tan potente que es capaz de afectar a tu estado de ánimo. Todo pensamiento puede ser cambiado, porque los pensamientos son fruto del aprendizaje y de las experiencias vividas y, por tanto, también pueden desaprenderse y cambiando aquello que nos produce malestar.

Si quieres contarme tu caso, puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com