“Con esta pesadilla del reguetón, se ha estado ‘maleducando’ al oyente”

Daniel Minimalia... ¿Nombre real o artístico?

Artístico, es un derivado del minimalismo. Aunque no considero que mi música sea muy minimalista, sí que comparto de esa corriente artística la sencillez y la pureza a la hora de transmitir, y por otro lado me gusta utilizar un seudónimo para diferenciar la persona del personaje.

¿Cómo te definirías?

Guitarrista y compositor de música emocional que antepone la composición y la melodía al lucimiento personal –para eso están los directos (ríe)–. No practico ningún género musical en concreto, fusiono la música celta, el rock, el clásico, el folk y algún aire flamenco queriendo tener la personalidad necesaria para ser un artista mínimamente interesante.

Eres un músico autodidacta, multiinstrumentista y te has convertido en un referente de la música instrumental en el ámbito nacional e internacional, sobre todo internacional. ¿Por qué a uno parece que le cuesta más ser profeta en su tierra?

Bueno, siempre diferencio, por un lado, el público que me ha conocido y vivido mis discos o directos y, por otro, a todos los agentes que conforman la industria musical.

Con lo primero no hay queja, es más, me he sorprendido de la buena acogida que he tenido siempre. Con lo segundo ha sido todo lo contrario, he ido por un camino por el que nadie o prácticamente nadie había transitado y he sido un cero a la izquierda hasta para el mundo alternativo, así que el 80 % de mis conciertos los organizaba a taquilla yo mismo y, por supuesto, cualquier cosa menos un camino de rosas.

Y sí, desde que empecé a hacer mis pinitos en Los Ángeles hasta ahora, el reconocimiento me lo han dado al otro lado del charco.

¿Cómo te sentirías si fueras el primer ‘vasco-gallego’ en lograr el Grammy Latino, para el que estás nominado (y no es la primera vez)?

Solo gallego y de Ourense para más señas, nací en el País Vasco porque quise (ríe). Sería todo un orgullo recibir el primer Grammy como artista y un reconocimiento que viniendo de músicos, productores, ingenieros y artistas de todo el mundo sabe muy bien.

¿Crees que la música instrumental está hoy en día lo suficientemente valorada?

No, pero diría que la música en general. Se ha estado maleducando al oyente con esta pesadilla del reguetón que ya dura demasiado, todo es cuestión de educación.

¿Podemos decir que uno es más libre cuando se dedica a crear este tipo de música? ¿O también se puede tergiversar?

Es una libertad a veces presa por el peaje a pagar, creo que he sido inmaculado en mi faceta creativa y lo mejor de todo eso es que es lo que me ha llevado a estar en la lista de nominados de artistas españoles tan comerciales como Rosalía.

¿Para cuando una banda sonora? ¿Te gustaría trabajar con algún director de cine?

Sí, me gustaría participar en alguna película aunque mi prioridad siempre ha sido hacer discos y conciertos.

¿Existe una melodía para cada emoción?

Sí, por supuesto, pero me gusta ser más transversal y trazar, por ejemplo, líneas melódicas tan melancólicas como esperanzadoras.

¿Y para la muerte?

Sí, también. De hecho, en mi primer disco –Cuentos sonoros– tengo dos temas como Al decir adiós y La vida nunca dura lo suficiente, que abordan esta temática.

Para ti cuándo es más sencillo crear: ¿cuando estás bien o cuando estás mal?

Generalmente, tienes más ganas de expresarte musicalmente cuando tienes un estado de ánimo bajo y necesitas exteriorizar de alguna forma lo que sientes dentro, pero también cada vez compongo en estados de ánimo positivos.

Si a estas alturas hay alguien que no haya escuchado tu música, ¿qué canción le recomendarías para empezar?

‘Taurus’, que es el tema que abre Terra, podría ser un buen resumen de una parte de mi repertorio, melancolía con fuerza y un poco de rabia.