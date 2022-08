“Con proyectos como ‘Outros Camiños’ he podido conectar mi vocación con mi misión”

Outros Camiños es el nuevo proyecto del cineasta ourensano Rubén Riós junto a la productora Claqueta Coqueta. El estreno del proyecto llenó de lágrimas el clásico teatro de cines Callao durante su estreno el pasado 28 de abril, con una historia que mezcla la empatía, la resiliencia y la realidad misma que cala en el público y le ofrece una perspectiva que le hace llorar y reír a partes iguales. El documental sigue el viaje de cuatro personas con parálisis cerebral: Fani, Paula, David y Javichi recorren el Camino acompañados por la asociación Discamino y su presidente Javier Pitillas. A través de la visual de su director, se dan a conocer estas cuatro historias en una travesía que pretende otorgar al espectador el conocimiento de una realidad existente, pero desconocida cuyo fin último es hacer pensar.

Llevas enfocándote en la temática social bastantes años. Fue a través de uno de tus proyectos donde se gestó ‘Outros Camiños’, con una propuesta de alguien.

Sí, así es. Outros Camiños nace cuando invitamos a la presentación de mi anterior proyecto, Máis ca vida, a la Asociación DisCamino, un proyecto que nació para unir personas con diferentes realidades para que hagan el Camino de Santiago. Fue ahí donde Javier Pitillas -el que sería el protagonista de este documental-, me preguntó si estaba dispuesto a recorrer con ellos 500 kilómetros. Mi respuesta inicial fue “no”. Hay que tener en cuenta que era un recorrido largo y ellos estaban muy preparados física y mentalmente, pero yo no me veía capaz. Sin embargo, volví a casa y comencé a darle vueltas, hasta que al final acepté la idea y me uní a ellos.

¿Qué relata Outros Camiños?

Relata el recorrido de cuatro personas con parálisis cerebral, de cuatro realidades diferentes. El documental tiene como objetivo trasladar los valores de DisCamino. Busca dar a conocer otras realidades. Un producto con el que el público ríe y llora a partes iguales. Es un producto al que al espectador se le permite pensar sobre aspectos con los que no está familiarizado. Pocas veces he visto un proyecto como este que te permita reír por su humor, y llorar por lo que muestra. Mi máxima siempre es generar un producto que permita aprender y otorgar herramientas al espectador, que le empodere, de la misma forma que permita a los colectivos como Discamino mostrar su propia realidad. En muchos momentos del documental, el espectador no ve débil a la persona con parálisis cerebral, sino a mí.

¿Qué fue lo mejor y lo peor, o lo más duro, del rodaje?.

Lo más duro fueron las temperaturas, grabamos en junio y salimos de Salamanca y tras hacer una etapa de 70 kilómetros me di cuenta de lo duro que era. Además, hubo un momento en que a Fani le dio un golpe de calor y me propusieron que llevase yo su bici, y así fue. Y la mejor parte es que es muy gratificante. Para mí, lo que hago me permite conectar mi vocación con mi misión. Cuando haces estos proyectos, especialmente en un ámbito como el audiovisual, o la comunicación en general, la vocación es un aspecto imprescindible para poder seguir adelante y disfrutar y encarar proyectos con el fin de mostrar realidades y otorgar herramientas al espectador.

¿Crees que el formato audiovisual es una buena herramienta para tratar estas temáticas?

Máis ca vida me cambió la visión y la forma de crear. Alejarse de productos donde solo importa la forma o un contenido superficial para centrar el impacto en los colectivos y poder hacer pensar al espectador. A veces nos vamos a contenidos que nos hacen vagos de pensamiento, pero hay que crear productos con un mensaje muy claro. Lo más difícil que hay en la profesión es trabajar con la verdad. Por eso con Outros Camiños quería ofrecer y enseñar la realidad de las personas con parálisis cerebral a través de la Asociación Discamino y con un producto muy social, diferente e interesante.

Una vez proyectado el documental al público, ¿crees que somos una sociedad inclusiva?

Yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Ante la diferencia humana, las personas actúan con desconocimiento, pero no con maldad. Por eso, el documental no es solo ofrecer el recorrido y la resiliencia de sus cuatro protagonistas, si no que se desmarca y consigue aportar herramientas para que las personas que accedan a él puedan tener una visión clara y sepan cómo actuar correctamente en todos sus ámbitos sociales ante la diferencia, en el trabajo, en la vida personal, o en la enseñanza, para tratar adecuadamente a estas personas y que el desconocimiento no sea una excusa.

¿Dónde se puede ver la cinta?

El estreno comercial aún no ha sido. Actualmente estamos realizando una gira de verano con proyecciones del documental. Para el estreno, esperamos que sea hacia finales de este año. Además, también tenemos la intención de presentar una versión más larga de Outros Camiños, de unos 70 minutos para los Premios Goya.

¿Algún proyecto nuevo a la vista? Sí, tenemos un proyecto muy interesante entre manos. Estoy ahora trabajando en una producción sobre violencia, en todas sus formas, y para ello cuento con el testimonio de 17 mujeres procedentes de España y Portugal. Es un proyecto muy especial.