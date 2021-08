Cortadora de plasma: Qué es y para qué sirve

Ahora bien, quienes aún no saben acerca de qué es y para qué sirve una cortadora de plasma, a continuación podrán encontrar toda la información necesaria

Se trata de una herramienta que ofrece el corte de metales y otros elementos como acero inoxidable, estructural o metales no férricos, cuya precisión y calidad del plasma depende en gran medida de la temperatura y la presión.

Los cortes por plasmas tienen una funcionalidad característica. Básicamente, consiste en un proceso término y mecánico, originado desde que el gas es calentado mediante un arco eléctrico.

Este último, es localizado entre el electrodo y la pieza a cortar. En este punto, el gas expulsado en contra de la pieza, profundiza el espesor a cortar, lo que lleva a fundir y expulsar el material.

Esencialmente, consiste en un trasformador de corriente que se conecta de forma directamente a una especie de gatillo. Al hacer presión en este, se libera aire y ocurre el cierre sobre el metal a cortar.

El proceso de corte con plasma resulta muy versátil, pues puede ser utilizado en trabajos especiales. Por ejemplo, realizar mejorías o acabados más profesionales, o en la producción de pequeñas series.

No obstante, los expertos recomiendan no hacer uso de esta tecnología en piezas de tamaño mínimo, debido a que el alto calor al que son expuestas, puede llevar a que esta se deforme y no concluir exitosamente el trabajo.

Ahora bien, por todo lo demás, la tecnología utilizada por la cortadora de plasma ha ganado un gran reconocimiento en la industria de metales, debido a que los resultados ofrecidos al trabajar con ella son inigualables.