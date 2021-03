Cruz Roja alerta sobre los nuevos pobres, que son de una extrema fragilidad

Madrid. El informe incorpora encuestas a 1.507 personas usuarias del Plan Cruz Roja Responde entre marzo y junio del pasado año.

El 56 % afirma tener un estado de salud regular, malo o muy malo y el 35 % señala que empeoró tras la pandemia. Como consecuencia indirecta de la misma, los trastornos psicológicos o emocionales tienen un impacto decisivo: el 66 % afirma tener algún problema emocional siempre o la mayor parte del tiempo.

Los más extendidos: preocupación (43,1%), tristeza (28.9%) y depresión (24,9 %).A Cruz Roja le preocupa mucho el pesimismo expresado por las personas con las que trabaja: el 61 % cree que va empeorar todo, (antes el 26 %).

“Nos preocupa mucho porque es fundamental ese optimismo para que las personas retomen sus vidas”, señaló Bruel.

La brecha digital causada por la pobreza y la falta de competencias digitales no sólo afecta a los hogares con menores de edad, sino que es un problema generalizado de los hogares atendidos por Cruz Roja: el 63,8 % no dispone de ordenador y el 46,6 % no tienen contratado ningún servicio de Internet.

En hogares con niños, un tercio tuvo problemas para seguir el curso escolar durante el confinamiento. efe