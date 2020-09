Cruz Roja Española y Vegalsa-Eroski presentan el libro “Los peques a la mesa”

El restaurante Árbore da Veira de A Coruña ha acogido esta mañana el acto de presentación del libro “Los peques a la mesa”, que ha contado con la presencia de Diana Sobral Cabanas, Concejala de Comercio, Mercados y Barrios del Concello de A Coruña; Yoya Neira Fernández, Concejala de Igualdade, Benestar Social e Participación; Mercedes Casanova Díaz, Presidenta Provincial de Cruz Roja A Coruña; y Gabriela González Márquez, Directora de RSE de Vegalsa- Eroski.

Se trata de una iniciativa conjunta desarrollada por Vegalsa-Eroski y Cruz Roja Española cuya finalidad es proporcionar a las familias con menores a su cargo recetas saludables, con productos de temporada y de proximidad, a precios asequibles. Un total de 30 recetas, distribuídas en opciones para desayuno, comida, merienda y cena, se suceden en este colorido recetario que ha contado con la colaboración de las chefs Ana García y Beatriz Sotelo. Pero, además, el libro incluye consejos nutricionales y pediátricos para una correcta alimentación infantil, entre los que se explica, por ejemplo, qué es el plato de Harvard, los grupos de alimentos o un ejemplo para planificar las comidas semanales, entre otros. Para desarollar esta parte del proyecto, Cruz Roja Española y Vegalsa-Eroski han contado con el apoyo del pediatra Alfonso Amado y la nutricionista Lidia Folgar.

“Conscientes de que la alimentación juega un papel muy importante en términos de salud tanto de niños como adultos, creímos que era importante apoyar esta iniciativa común para desmontar el mito de que comer saludable es aburrido o poco sabroso. Cuando desde Cruz Roja nos lo propusieron (junto a Lidia Folgar, con la que colaboramos habitualmente), nos unimos sin dudarlo. Como solemos decir habitualmente: “Nosotros somos lo que comemos. Ellos serán lo que les demos de comer”, señalaba Alfonso Amado durante la presentación del recetario.

Por su parte, Lidia Folgar ha comentado que “han sido muchas horas de trabajo que le he tenido que quitar a mi familia pero me decidí a colaborar porque me parecía una doble labor social: por un lado, porque para muchas familias el pensar en qué ofrecer a los niños/as cada día supone un motivo de estrés y además hay muchos mitos y desconocimiento en materia de alimentación infantil y creo que este libro les puede venir genial porque además es accesible para todo tipo de economías; por otro lado, porque la recaudación va para un proyecto solidario que a su vez ayudará a más familias que lo necesitan.”

Una iniciativa solidaria Con un precio de cinco euros, los beneficios obtenidos por la venta del recetario “Los peques a la mesa” estarán destinados al proyecto de Promoción del Éxito Escolar para niños y niñas en dificultad social de Cruz Roja Española en Galicia, cuyo objetivo es ofrecer a los menores un refuerzo educativo durante el curso escolar así como actividades orientadas a promover la educación en valores y los hábitos de vida saludables.

En la primera edición del recetario se van a distribuir un total de 19.000 ejemplares: 16.500 estarán a la venta en las enseñas de los Autoservicios Familia, Hipermercados Eroski y supermercados Eroski Center y 2.500 ejemplares se repartirán entre los usuarios de Cruz Roja Española en Galicia.

Estrecha colaboración Esta iniciativa es una pieza más de la estrecha colaboración que a lo largo de los años han mantenido ambas entidades, realizando proyectos en favor de las personas más vulnerables. Buena prueba de ello es, por ejemplo, la iniciativa conjunta llevada a cabo en 2018 para acercar a la sociedad recetas para comer de forma saludable y asequible bajo el título “Hoy como en casa: recetas saludables y económicas elaboradas por los mejores chefs de Galicia” o, también, el proyecto Bioescuela: Naturaleza y Emociones, puesto en marcha en julio de este año para ofrecer un refuerzo emocional a los niños y niñas a través del juego libre en la naturaleza.

En palabras de la directora de RSE de Vegalsa-Eroski, Gabriela González Márquez, “a través de esta colaboración que hoy presentamos queremos seguir mostrando nuestro compromiso con la sociedad a través de dos de los pilares fundamentales de nuestra política de responsabilidad social empresarial: nuestro compromiso con la acción social y con la alimentación saludable apostando por los productos de proximidad y de temporada. Porque es nuestra responsabilidad como agente de la cadena de valor que somos comprometido con las Comunidades en las que operamos”.

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja Española en la provincia de A Coruña, Mercedes Casanova Díaz, ha aprovechado su intervención para agradecer a Vegalsa-Eroski su compromiso con esta iniciativa y con la labor de la Organización Humanitaria en su conjunto. Además, ha agradecido a las chefs y a los expertos en nutrición y medicina infantil su apoyo y compromiso para el desarrollo de esta iniciativa, en estos momentos de incertidumbre producidos por la COVID-19.