Cuando los percebes parecen pezuñas de dinosaurio

Que me perdone la panda de las que se den por aludidas, pero con todos mis respetos, llamar a los percebes pezuñas de dinosaurio, osea, hacer mohínes de asquito entre jijís y jajás al marisco en cuestión, osea, y colgarlo en tus stories de influencer, osea (y van tres oseas ), demuestra cuando menos, una falta de cultura gastronómica bastante evidente, y cuando más, casi que me lo callo. Y conste y que quede bien claro, que ni a todo el mundo le gusta el marisco, ni tiene por qué gustarle, igual que los caracoles, las ancas de rana, la lengua vacuna o la lamprea. Igual que el sushi japonés o el caviar ruso. Pero ahí están todos, formando parte y enriqueciendo la gastronomía popular de cada país.

Y no sé por qué, pero como que me da a mí que muchas de las que critican alguno de nuestros platos (hacerlo en una fiesta prewedding de amigos tampoco es de muy buena educación, por cierto), no dudarían en hacerse un post en cero coma y a la menor oportunidad hablando de la riqueza proteínica y de lo chic que es tomarse un aperitivo de alguno de las más de 1.900 especies de insectos comestibles que hay en todo el mundo y entre los que los escarabajos son, y con diferencia según la FAO, los más consumidos, seguidos por orugas, abejas, avispas, hormigas, saltamontes, langostas y grillos. Pues nada. Habrá que esperar cuánto tardan en probar los chapulines mexicanos o las hormigas culonas de Colombia para quedar de guays.

Y ya en este punto, con lo que me quedo es con las ganas de saber si la cuchipanda influ también piensa como los del Conservative Animal Welfare Foundation, convencidos de que pulpos y langostas tienen sentimientos y, por lo tanto, hay que protegerlos, proyecto de ley mediante, presentada ya y preparada para votación estos días en la Cámara de los Lores británica. Vamos, que a poco que nos descuidemos, ni moluscos cefalópodos ni crustáceos decápodos en las tarteras. Os lo digo.

CON TODAS ESTAS COSAS Y LO ENTRETENIDO QUE RESULTA EL MUNDO ‘INFLUENCER’ no me extraña que los adolescentes sufran de vamping tecnológico, un fenómeno que provoca la pérdida de horas de sueño por estar frente a la pantalla y, que tras el confinamiento y con la llegada del verano, se está agravando. Al menos, así lo advierten los expertos, que cifran ya en un 81,5% el porcentaje de los jóvenes que han modificado sus ritmos nocturnos y llegan a recibir o enviar hasta 100 mensajes diarios a través de su móvil.

La mitad de los que he mandado yo para desahogarme sobre la que le ha caído encima al gimnasta tinerfeño Cristofer Benítez, víctima de unas declaraciones sexistas sobre su manera de expresarse artísticamente por el vestuario que elige para sus actuaciones, por parte de la medallista olímpica rusa Tatina Navka, que a estas alturas no sé si me enfadan más de lo que me preocupan. Y desde luego, la cuarta parte de whatsapps que ha generado en mi grupo la boda del empresario Marco Juncadella y la influencer Lucía Bárcena en Galicia, no solo por el revuelo que causaron las distintas stories de sus invitados durante el fin de semana, sino también por el momento sí, quiero del hijo de la princesa Cristina Hohenlohe y de la hija de Ramón Bárcena, guapísima por cierto con un vestido del lucense Jorge Acuña, que afortunadamente empieza a ser un fijo en alfombras rojas y ceremonias varias, y por la belleza del lugar elegido, el Pazo de Oca, el mismo donde hace diez años ya se casaron Tiziana Domínguez y Juan Verde, en aquel momento vicesecretario de Comercio del gabinete del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, causando el mismo revuelo mediático.