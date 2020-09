Cuando septiembre se convierte en el mes del renacer

A ver, gente de bien que estos días andáis empeñados en convencer al prójimo de que el año empieza en septiembre... Me temo que tengo que deciros que no, y que el efecto de nueva vida tras agosto, dejando atrás el desorden vital típico del verano, ya se pasa en octubre a lo más tardar, cuando uno se da cuenta de que no apetece ir al gimnasio, el entretiempo no existe, el otoño no es tan bonito como lo pinta El Corte Inglés, y la barriga parece haberle cogido gusto a formar parte de tí y no hay dieta que la haga desaparecer ni batido detox que te quite la sensación de hastío. Y por si fuera poco, ya vuelves a estar a las carreras para llegar malamente a todo, aunque te juraste que este año (que ya se acaba en nada) no lo ibas a hacer.

Siento la bofetada de realidad, pero el año no empieza ahora. Comienza el curso, que ya es bastante, y quizá los comienzos, así en general y con mayúsculas, son los que nos invitan a querer cambiar, librarnos de lo malo y rectificar el rumbo.

Pero por mucho que la vecina rubia se empeñe, y allá cada cuál con sus trampas mentales para sobrellevar las temporadas de la vida, que todas me parecen válidas, mucho me temo que al 1 de enero nadie le puede sacar la etiqueta ni el sentimiento de ser el día de los buenos propósitos por excelencia, del comienzo con mayúsculas y del renacer. Así, como suena, que parece que pasadas las campanadas empieza otra vida, aunque la verdad sea que te vas de fiesta y no existes hasta el 2 o 3.

Pero bueno, que sí, que empieza el curso (esperemos) y que el deseo de dejar atrás lo malo (este año mucho) forma parte del sentimiento colectivo de septiembre. Con permiso de los que nos vamos de vacaciones este mes (bieeeen), a los que aún nos quedan unos cuantos kilos para engordar y unas cuantas siestas que darnos antes de volver a coger la agenda, apuntarnos al gimnasio y tratar este tema de nuevo.

ASÍ QUE LLEGADOS A ESTE PUNTO, YO CONFIESO que voto por seguir viviendo. Con prudencia y precaución, cumpliendo las normas, que para algo se ponen, y disfrutando de lo que se puede hacer. Y más que se podría, yo creo, si la gente tomase conciencia en su justa medida. Yo, desde el respeto, ni entiendo a la gente que no sale de casa porque vive atemorizada, ni a la que sale pasando de todo como si el covid-19 no existiese.

La gente muere en accidentes de tráfico, y no por ello nadie deja de coger un coche y de conducir. Si no que lo hace y debe hacerlo siguiendo las normas de seguridad vial, que para eso existen. Malo es que te venga un kamikaze de frente y malo es que algún inconsciente con positivo diagnosticado te contagie. Pero sigues andando en coche y debes seguir viviendo.

Vayamos al cine, al teatro, a las terrazas de los bares, a los conciertos. Viajemos dentro de nuestras posibilidades, tomemos el sol en la playa mientras hace buen tiempo, apuntémonos a los planes que nos hagan felices. Riámonos a carcajadas y socialicemos, aunque sea con mascarilla, sin besos y a 2 metros de distancia.