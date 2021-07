Cultura: Killers, Dylan y el blues de Iceta

CULTURA tiene un Ministerio que acaba de estrenar presidente bailongo, Miquel Iceta y, entre otras obligaciones debe encarar la de ponerle buena letra al blues de Pero Sánchez, cuyo Gobierno está maltratando al mundo de la Cultura. Duele y duele dos veces porque se trata de un sector con más rojo por metro cuadrado que un banco de sangre, y porque el PSOE (y también Podemos) deben mucho de su salto al cielo (que no asalto) al activismo de parte de esa industria cultural sobre cuyos protagonistas están lloviendo piedras. Hace años, que la música, con festivales multitudinarios a la cabeza, impulsa al sector del turismo y la hostelería, a lo que toca sumar que esa y otras artes mejoran la Educación, motivos de sobra para que se les apoye con algo más que palabras. Las personas y empresas de nuestra Cultura, necesitan con urgencia más y mejores ayudas directas e impulsos promocionales (¿por qué RTVE no lanza una campaña en favor del cine, los libros, la música, el teatro, la danza...?). Hace tres veranos, Sánchez (Pedro) acudió con su esposa Begoña Gómez al concierto del grupo norteamericano de pop The Killers en el festival de Benicàssim (FIB), y ciertas voces afearon el viaje mientras otros creimos y creemos que quien ejerce la política debe ir tanto a festivales como a ferias empresariales, foros, debates u otras reuniones de la sociedad civil, bien, pues... Human, gran hit de los Killers (sonó cuando actuaron en Santiago en 2019) tiene por estribillo: “Somos humanos ¿O somos bailarinas? Mi signo es la vida. Mis manos están frías. Y estoy de rodillas buscando la respuesta”. Hoy, miles y miles de personas empleadas en la Cultura (posibles votantes) lanzan al Gobierno esta pregunta: “¿Os importamos más allá de las palabras?” Y aunque Dylan sea grande, la respuesta... no está en el viento.