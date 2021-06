Cultura y vino convergen en Galicia: apuesta del sector vinícola y la tierra

Cultura y vino convergerán en Galicia, próximamente, durante el encuentro “Atlántico. Minifundio y diversidad” que tendrá lugar los días 24 y 25 de junio en Adegas Algueira (Doade, Ribeira Sacra) y en Ladeiras do Bibei (Valdeorras). La iniciativa, promovida por el proyecto asociativo Futuro Viñador, albergará fabulosas catas y magistrales charlas, poniendo en valor el necesario sector vinícola y mostrando su particular apuesta por nuestra tierra.

El fin de estas reuniones será el de “inspirar”. Así lo resume uno de los mejores bodegueros del país, Telmo Rodríguez. Vasco de nacimiento, su compañía es una de las principales promotoras de este evento, pues forma parte de la agrupación organizadora, y decidió apostar por Galicia en una travesía que le llevó a rescatar diferentes espacios de España.

Desde los 90, cuando comenzó su fantástica aventura por el territorio gallego, entre otras regiones, decidió instalarse con su socio Pablo Eguzkiza en el municipio de Larouco (Ourense), donde han recuperado diferentes cepas de la vid. Allí crearon Ladeiras do Xil, “consistente” marca que llevan casi dos décadas desarrollando en sus 27 hectáreas. No es lo único que han hecho, también le devolvieron la vida al abandonado Pazo de Valbuxán do Bolo.

“Creemos en el futuro de una viticultura de más calidad, potente y que permite recuperar zonas que se abandonaron”, resalta en esta línea Rodríguez, quien busca mandar un “mensaje de optimismo” a los nuevos emprendedores y productores en el acto que han organizado “para hablar del paisaje” y el “gran potencial que hay en Galicia”.

“En los territorios más complicados es donde nacen los mejores vinos”, añade el especialista, destacando asimismo que, para él, el proyecto gallego “es uno de los más importantes”. “Tenemos muchas ganas de hacer algo original y único” y ya de paso “hacernos un poco gallegos”, añade, admitiendo ser “muy sensible a la historia” de la comunidad y estar maravillado con nuestro espíritu “tan abierto y diferente”.

EVENTO. Así las cosas, “Atlántico. Minifundio y diversidad” dará comienzo el próximo jueves, 24 de junio, en Adegas Algueira, contando con la participación de esta y las gallegas Adegas Guímaro, Zárate y Ladeiras do Xil, junto a la tinerfeña Suerte del Marqués. El acto empezará a las 10.00 con distintas charlas que terminarán a las 14.15 horas.

Entre las ponencias, estarán Huella del hombre en el medio natural gallego (Suelo y Clima), de Francisco Díaz Hierros (Doctor en Farmacia por la USC y catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola en la misma institución académica); Conservación de la biodiversidad de aves en medios agrarios, de Serafín González (Presidente de la Sociedad Galega de la Historia Natural); La ley de recuperación de la tierra agraria: instrumentos de movilización y de recuperación en las comarcas vitivinícolas de Galicia, de Inés Santé Riveira (Directora General de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural); Banco de Tierras de El Bierzo: poniendo en valor el patrimonio natural del Bierzo, de Pablo Linares (Director Asociación Berciana de Agricultores); y El Paisaje Cultural del Douro (pendiente de confirmar el título), de María Andresen (arquitecta paisajista).

Posteriormente, a las 16.30, habrá una pausa para almorzar y se proseguirá con un paseo por la historia y parte del futuro de la comunidad gallega a través de algunas parcelas y vinos ya convertidos en clásicos. Y es que estos lugares y vinos “ayudan a entender los proyectos de vida de productores fundamentales en la transformación de Galicia”, apuntan desde Futuro Viñador.

Finalmente, para completar esta gran día, habrá una cata de los productores, entre las 17.00 y las 20.00 horas (abierta a profesionales por invitación), en la que se degustarán varios vinos como el Tras da Viña y Espadeiro (Zárate), Meixeman (Adegas Guímaro), los Merenzao y Finca Carballoloco Mendia (Adega Algueira) y los parcelarios O´Diviso, As Caborcas, A Falcoeira (Ladeiras do Xil).

Por otro lado, el viernes 25 de junio, el encuentro se desplazará hasta las Ladeiras do Bibei (Valdeorras), donde se realizará una jornada de puertas abiertas de 10.00 a 18.00 visitando las citadas parcelas de As Caborcas y A Falcoeira en Santa Cruz, y O´Diviso en As Ermidas (ambas de Ladeiras do Xil) en compañía de Pablo Eguzkiza, Telmo Rodríguez y su equipo. En este sentido, de 12.00 a 14.00 habrá además una nueva cata de vinos que se celebrará en el Pazo de Valbuxan do Bolo.