Cumbre de expertos sobre patrimonio en la Cidade da Cultura

El Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit-CSIC) celebró durante dos días en su sede en el Edificio Fontán (Cidade da Cultura de Galicia) unas jornadas para presentar los resultados, líneas de trabajo y proyectos de investigación en marcha a las cuales asistieron ocho investigadores de prestigio internacional en el ámbito del patrimonio cultural para su correspondiente evaluación.

En total, más 70 profesionales de patrimonio, procedentes de múltiples disciplinas diversas (desde la arqueología y la antropología a la astrofísica, ingeniería de sotware o las neurociencias) expusieron los temas alrededor de los cuales articula el INCIPIT su labor.

El evento se dividió en 30 presentaciones y mesas redondas. Se presentaron trabajos arqueológicos y antropológicos realizados en un contexto local (por ejemplo el barrio de Vite, Santiago), supralocal (Noroeste peninsular y Península Ibérica) e internacional (Cuerno de África, Senegal, Mediterráneo occidental, Italia, Antillas, área Andina, Antártida).

La jornada concluyó ayer, y lo hizo con la intervención de un Comité Científico Externo que evaluará las investigaciones en curso en el Incipit. Está integrado por Dominique Guillaud (Institut de Recherche pour le Développement del CNRS); Marcos MartinónTorres (University of Cambridge); Chiara De Cesari (University of Amsterdam); Jeremy Huggett (University of Glasgow); Dacia Viejo-Rose (University of Cambridge); Paul Jeremy Lane (University of Cambridge); Valdimar Hafstein (University of Iceland) y Margarita Sánchez-Romero (Universidad de Granada).