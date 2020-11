Dani de la Torre, mirar monfor(d)tino

Dani de la Torre atiende a EL CORREO mientras monta Live is Life, película con secuencias grabadas en Ourense y la Ribeira Sacra. Además, este año brilló como director de La Unidad, de Movistar. “Actores, giros de trama, dirección, montaje... todo funciona como un reloj”, dijo en Twitter Jaume Ripoll (fundador de Filmin).

“Le admiro mucho, y me emocioné al leerlo”, señala Dani antes de enumerar series que le gustan: “Gambito de Dama, The Crown, Succession, Utopia, Halt Catch and Fire, Suburra, Zero, zero zero”.