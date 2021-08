Deporte y demás en los Juegos Olímpicos

Quien me conoce, sabe que en mi armario los tacones ganan por goleada a las zapatillas deportivas, y que ya de tener que sudar, prefiero que sea en la sauna del spa que en la pista de cualquier gimnasio. Es más, reconozco que no sigo ningún deporte en la tele, a excepción de la Moto GP (#teamMárquez, por supuestísimo), y apenas me conozco las grandes gestas de los deportistas de élite más allá de las que acaban siendo portadas de periódico.

Pero unos Juegos Olímpicos son harina de otro costal. Yo es terminar la ceremonia de inauguración y empezar a salirme la empatía y el orgullo español por los cuatro costados. ¿Cómo no ser así después de ver ese esfuerzo de años concentrado en unas pruebas de minutos u horas ante el mundo? Percibir el sacrificio, la lucha, la renuncia y el sufrimiento que conllevan el haber podido llegar hasta ahí a mí me resulta casi sobrecogedor, y de lo más emocionante.

Por eso me encantan los Juegos, que a unos días de su clausura ya me han dado momentos de mucha felicidad. El primero, sin duda, gracias a la taekwondista madrileña Adriana Cerezo, que consiguió la primera medalla de España en una apasionante final en la que rozó el oro casi hasta el final. Me emocionó su actuación, pero sobre todo me llegó al alma cómo a sus 17 añitos, la flamante subcampeona olímpica en Tokio 2020, lejos de subírsele el pavo que se le subiría a cualquier mortal con todo el derecho del mundo, pidió perdón a España por haber perdido contra la tailandesa Panipak Wongpattanakit. Ay, criatura, perdón de qué, ¡si el todo Spain lo flipamos contigo y con la actuación que hiciste!

También me tuvo el alma en vilo Ana Peleteiro, con ese espectacular vuelo sobre la pista (hace tiempo que la gallega dejó de saltar para volar), y que terminó con un aterrizaje de bronce y una gran repercusión mediática, no solo por su increíble triple salto en la pista, que también, sino por sus declaraciones posteriores contra la ultraderecha y el racismo a las que ya nos tiene acostumbrados. Porque Ana es así, ribeirense y negra orgullosa, reivindicativa y comprometida. Y nos encanta.

A mí, verlas a ellas, con su espíritu de lucha y de superación, y su actitud ante la vida, hizo que me reconciliase un poco con el ser humano y tenga un poco de fe en que no todo van a ser patadas, agresiones y pasotismo entre las generaciones que vienen.

Y aunque feliz por sus logros, y por el de ese quinto puesto de Adrián Ben en su 23 cumpleaños, reconozco que mi ídolo en estos juegos ha sido súper Teresa Portela, tremendísima a sus 39 años, 3 carreras universitarias y 1 hija, que se trae para Cangas su medalla de plata en piragüismo después de dos décadas en la élite, seis olimpiadas y 34 metales, entre europeos y mundiales. Vamos, que a la sexta fue la vencida para la súperwoman Teri y de qué forma.

TAMBIÉN CONFIESO QUE UNO DE LOS MOMENTOS QUE MÁS HE DISFRUTADO ha sido esa victoria del asturiano Pablo Carreño sobre Novak Djokovic. Primero por el triunfo de un español en la pista y lo que representa para un tenista que a priori creíamos con pocas posibilidades contra el número 1 de la ATP, y segundo porque después de las desafortunadas declaraciones que hizo el serbio a raíz de la confesión de Simone Biles sobre su estado mental, cuando menos se merecía que el karma le diese un pequeño escarmiento. Y por cierto, que alguien le recuerde a este muchacho que tanto habla de la fortaleza psíquica de los deportistas de élite y blablabla, que él ya lleva unas cuantas raquetas rotas en pista para liberar estrés, mala leche y peor perder.

Aunque teniendo en cuenta que la gimnasta volvió a pista para ganar una medalla de bronce en la barra de equilibrio y que él terminó abandonando la competición, me da que mejor no decirle nada y esperar hasta que se le pase de todo la rabieta.

En cualquier caso, estos Juegos Olímpicos están siendo bien entretenidos y no solo por su contenido deportivo. Del debate abierto por la propia Biles, con siete medallas olímpicas y un sentimiento confesado en voz alta de que a veces sentía tener el peso del mundo sobre sus hombros, haciendo un llamamiento al cuidado de la salud mental, hasta las protestas que generaron titulares como el de la clasificación de Paula Badosa en cuartos de final, ya que aunque a la vista está que le sobran méritos propios para ser noticia, tuvo que aguantarse la coletilla de ser ex de un presentador famoso.

También numerosos memes que circulan en redes, como el de la nadadora Wu Minxia convertida en Cha Phu Zhon, y mil anécdotas como la de la palista australiana Jessica Fox, que usó un preservativo para arreglar el kayak sobre el que ganó medalla en eslalon K1. Por cierto, ¿soy la única que me pregunto cómo es que lo llevaba encima o hay alguien más con la misma duda que yo?