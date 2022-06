Despedida a Pati Blanco y mucho ‘waacking’

Es curioso el engranaje mental y emocional del ser humano, porque hay días en los que casi sin saber por qué, sin querer y sin esperarlo, se recorren todos los estados anímicos y nada se puede hacer. A veces, sin lógica ni razón aparente, y otras con motivos más que suficientes como para documentar una tesis.

El caso es que yo ayer tuve ese día, porque a mí la despedida oficial de Pati Blanco como director regional de Comunicación, Marketing, Relaciones Institucionales y Turismo de El Corte Inglés en Galicia y Asturias, me genera tristeza y felicidad a partes iguales. Me apena terriblemente que cierre su etapa profesional en la empresa en la que ha estado más de 26 años siendo su rostro más amable, y me alegra infinito todas las puertas que se le abren ahora para poder seguir creciendo en otros ámbitos de la vida, con nuevos proyectos en los que estoy segura seguirá sumando éxitos y amigos, y en los que dejará su impronta personal.

Así que a golpe de mitad de semana y con todo un revoltijo de sentimientos, muchos compañeros nos reunimos con Pati para volver a compartir un desayuno en la misma mesa en la que en otros tiempos también disfrutábamos de jornadas gastronómicas y presentaciones de lo más variopinto, y celebrábamos cenas y comidas de Navidad llenas de compañerismo, amistad y risas; muchas, porque afortunadamente, de esas siempre andamos sobrados cuando nos juntamos.

Y esta vez no hubo turrones ni cava, pero sí las discusiones futboleras de costumbre, el recuerdo de muchos momentos que compartimos y, desde luego, el mismo deseo de felicidad para todos nosotros con el que siempre brindamos.

OJALÁ MÁS PERSONAS COMO ÉL EN NUESTRO ENTORNO SIEMPRE. De las que hacen de la vida una celebración, de las que se aprende constantemente y de las que nunca falta su apoyo. Y paro ya con este tema porque no quiero emocionarme y llorar. De hecho, en realidad lo que quiero es todo lo contrario: quiero reírme, cantar y bailar, aunque sea la descoordinación hecha persona.

Nada que ver con la viguesa Dii Feeling y Anna Yang, que acaban de llegar a la final de Red Bull Dance Your Style en Madrid, donde consiguieron sendos billetes para la fase nacional tras lograr conquistar al público de la capital.

Y es que pese a un calor infernal que invitaba más a tirarse a una piscina que a dar saltitos, Diana (aka Dii Feeling) consiguió ganarse el favor de los asistentes con su personal estilo de waacking, hip-hop y popping, superando a Anna Yang, que se quedó en segundo puesto.

Las dos improvisaron coreografías memorables al ritmo de temas míticos como Atrévete te te, de Calle13, Free from desire, de GALA y Low de Flo Rida, siendolas dos elegidas para representar sus estilos en la final nacional que se celebrará en Barcelona a comienzos de septiembre, y donde ya les esperan las dos elegidas de la qualifier de Granada, Sara Tréllez y Miriam Valero, y donde tendrán que enfrentarse a otros talentos del baile para lograr un billete a la final mundial de la competición en Johannesburgo.

Y quizá ir hasta allí para bailar pues como que no es lo mío, obviamente, pero ir para aplaudir si ganan, yo sin problema, que no hay nada que me guste más en el mundo que viajar, y esta me parece una excusa tan buena como cualquier otra para conocer una de las cuarenta áreas metropolitanas más extensas del mundo y una de las más ricas y multiculturales de Sudáfrica.

Bueno, además de los viajes me gustan los stilettos, los relojes y los libros, y hoy es mi cumpleaños y admito regalos, también lo digo...