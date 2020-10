“Detrás de cada éxito hay mucho trabajo y muchos fallos de los que aprender”

Todavía sigue siendo noticia que una mujer sea ingeniera informática. ¡Parece mentira que en 2020 siga habiendo carencia de vocaciones femeninas en tu campo!

La verdad es que sí, pero todo lo que podamos hacer por visibilizar a perfiles femeninos en el campo creo que puede ayudar a que niñas y adolescentes vean la informática como una opción viable.

Dices que la informática “es un campo muy amplio en el que siempre encuentras problemas nuevos que aún no tienen solución y en el que tienes que estar continuamente aprendiendo”. ¿Cómo podría calar este mensaje entre las chicas?

Yo creo que demostrándoselo. Por suerte, cada vez hay más iniciativas para acercar la informática y las ciencias a los estudiantes, con especial foco en ellas, y espero que en pocos años empecemos a ver los frutos de todo ello.

¿Nos hablas de Wisibilízalas?

Wisibilízalas es una iniciativa que lleva una antigua compañera de la Universidad, Ana Freire, y en la que yo participé cuando alguno de los colegios participantes quisieron entrevistarme. Se trata de que equipos de estudiantes hagan perfiles de mujeres científicas actuales para darles más visibilidad. Es una iniciativa maravillosa que además se ha convertido en internacional.

Unos años antes, con Ana también, organizamos Wikinformática, que fue una versión mucho más pequeña, con colegios e institutos gallegos, en la que en lugar de científicas actuales, les pasábamos nosotros fotos de científicas para que los estudiantes adivinasen quiénes eran e hiciesen los perfiles. Este concurso se sigue celebrando hoy en día en la Universidad de Zaragoza.

¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a estudiar ingeniería en Informática?

La verdad es que en bachillerato no tenía muy claro qué quería estudiar (lo único que tenía decidido era que quería algo de ciencias) y al final me decanté por la informática porque me gustaban las matemáticas y la idea de hacer una carrera que luego me permitiese trabajar en diferentes campos.

¿Sabías programar cuando llegaste a la facultad?

En absoluto. Yo fui de las que tuvo que aprender a marchas forzadas en primero. Pero me gustó mucho, y al final tampoco me salió tan mal la aventura.

Se sigue pensando que estudiar Ingeniería en Informática es solo estar frente a un ordenador y arreglarlo cuando se estropea, así como cualquier dispositivo electrónico que falle. Y es muchísimo más, infinitamente más.

En realidad, cuando se me estropea el ordenador, en muchas ocasiones, ¡tengo que llamar a alguien para que me lo arregle o me ayude a arreglarlo! La informática es un campo amplísimo. Desde la electrónica y el desarrollo y programación a bajo nivel de componentes como las tarjetas gráficas, hasta la persona que se dedica a hablar con usuarios y equipos para ver cómo tiene que ser la aplicación que quieres desarrollar, o la persona que diseña la web.

Pasando por una infinidad de estadios intermedios. Pero incluso si te dedicas principalmente a programar, tienes que interactuar con otros equipos y saber comunicar tu trabajo.

Sabela, tu familia sabe a qué te dedicas? (quiero decir: ¿podrían explicarlo, lo entienden?)

Ahora lo entienden mejor que cuando estaba diseñando modelos de rendimiento de microarquitecturas.

¿Nos hablas un poquito del reinforcement learning para que todos nos hagamos una idea?

El reinforcement learning es el campo en el que estoy ahora y trabajo en desarrollar herramientas que permiten hacerlo de forma más eficiente. Es una rama del Machine Learning que desarrolla algoritmos para aprender cómo maximizar el retorno al interactuar con un entorno.

Por ejemplo, en un juego, intentarían aprender cómo ganar a través de evaluar secuencias de juegos previos. Uno de los proyectos en los que he trabajado es SEED, que es un sistema que utiliza TPUs (unidades de procesamiento tensorial) para conseguir que este aprendizaje se haga más rápido. SEED se utiliza, por ejemplo,en un proyecto para enseñar al ordenador a jugar al fútbol.

¿Cómo es trabajar en Google? ¿Es tan apasionante y divertido como parece?

Para mí sí. La posibilidad de estar continuamente aprendiendo y de estar en contacto con gente muy diferente que trabaja en tantos proyectos distintos es una de las cosas que más valoro.

¿Qué retos tienes ahora por delante, Sabela?

Pues a corto plazo, seguir aprendiendo Reinforcement Learning. Es una disciplina nueva para mí y la verdad es que me parece superinteresante.

¿Qué suponen para ti el estudio y el valor del esfuerzo?

Creo que a veces no se valoran lo suficiente. Tendemos a ver solo el resultado final y no nos damos cuenta de que detrás de cada éxito hay mucho trabajo y muchos fallos de los que aprender.

Que tu tierra te premie, ¿qué simboliza para ti?

Pues por supuesto mucho orgullo y mucha ilusión. Un premio siempre sabe mejor si aún encima viene de casa.