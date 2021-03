Diálogo entre a poética de Xela Arias coa das novas voces galegas

Santiago. O recital poético O equilibrio dos extremos abre as actividades organizadas polo Consello da Cultura Galega (CCG) para o Día das Letras Galegas. O pasado 4 de marzo, ao coincidir co aniversario do nacemento da autora homenaxeada, presentouse o programa de actividades, o espazo web en que se acubillan todas elas.

A seguinte cita será no mes de maio cando se dea a coñecer ¡Non te amola!, unha edición non venal que contará con ilustracións de Bea Gregores (Vigo, 1995) e un prólogo comentado a cargo da profesora da Universidade de Vigo, Ana Iglesias.

A obra edítase por expreso desexo da familia e trátase dunha obra narrativa, que se afasta lixeiramente dos seus xéneros habituais e que a autora deixou perfectamente rematada. É un texto extenso, un xénero no que Xela non traballara moito, e no que ficcionou en boa medida a súa nenez.

Como é habitual, o Consello da Cultura Galega organizará o vindeiro 16 de maio, como antesala dos actos de celebración convocados pola Real Academia Galega (RAG), o seu Concerto das Letras Galegas.

Celebrarase en Vigo, cidade moi próxima á biografía de Xela Arias, e a presenza escénica do scrartching nebuloso de PicoAmperio e o carisma magnético de Laura LaMontagne fundiranse coa poesía de Xela nunha proposta estética audiovisual moi anovadora.

A VIDEOcREACIÓN, unha peza visual de seis minutos. Con todas as intervencións dos poemas creados para este particular recital, a produtora Miramemira realizou unha videocreación que fusiona o material e cobra unha nova dimensión.

O resultado é unha peza audiovisual de seis minutos de duración que condensa a esencia desta ducia de creadores e creadoras a propósito dunha das voces máis renovadoras e vangardista da poesía galega como foi Xela Arias.