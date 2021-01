Dieta Paleo, la alimentación de nuestros ancestros cazadores-recolectores

La alimentación es un pilar básico para la salud, y muchas personas se lo toman muy en serio. Existe la necesidad de intentar encontrar esa dieta perfecta, que te permita mantener un buen aspecto físico y sea saludable, por lo que aparecen multitud de ellas que supuestamente tienen la clave para que eso suceda, aunque por el momento todavía no ha aparecido la dieta ‘milagrosa’ que muchos ansían. Una de las que persiste a lo largo del tiempo desde que se dio a conocer y que va ganando adeptos es la paleo.

‘‘La dieta paleo lo que viene a hacer es imitar, salvando las distancias, el estilo de vida y la alimentación de nuestros ancestros en el paleolítico, los cazadores recolectores, antes de que comenzasen a emplear técnicas de cultivo’’, relata Javier Primo, entrenador personal. La alimentación principal de la dieta consiste en ‘‘comer alimentos naturales: carne, pescado, frutas, verduras,etc., nada de procesados ni ultraprocesados, ya que no estamos diseñados genéticamente para consumirlos’’. Muchos pensarán que, al restringir todos los alimentos procedentes de la agricultura, arroz, cereales, maíz, trigo, etc., la dieta será pobre en carbohidratos, pero, ‘‘se pueden aportar todos los carbohidratos necesarios en forma de fruta y verdura’’, afirma Javier. ‘‘Es importante también asegurarnos de comprar nuestros alimentos con la confianza de que los animales hayan sido criados de la mejor forma posible y con la mejor alimentación, acudir a los pequeños comercios es una garantía’’. A parte del tipo de alimentación, aquellos que siguen la dieta paleo optan por comer sólo cuando tienen hambre, ya que, ‘‘comer 5 o 6 veces al día va contra natura, comer entre 1 y 3 veces como máximo sería lo adecuado, sin restricción de cantidades’’. ‘‘Pero lo más importante de seguir esta dieta, es que no es solo la dieta, ha de ser un estilo de vida, junto con el ejercicio físico, no algo temporal como lo que hace mucha gente. Esto es lo natural, para lo que estamos diseñados genéticamente, tan solo se ha producido un 0,1% de cambio en nuestra genética, aunque lógicamente cada cierto tiempo te puedes permitir tomarte una pizza con tus hijos, por ejemplo’’.

Ahora bien, restringir alimentos como el pan, el arroz, la pasta, es complicado. Eduardo García, cliente de Javier, lleva dos años siguiendo la dieta paleo y nos cuenta que, ‘‘no te puedes meter a cañón a sustituir el grano, es un alimento que está en todo, fui de forma progresiva, en mi caso, tardé seis meses en habituarme’’. ‘‘Esta dieta tiene 2 cosas buenas, la saciedad, ya que como cuando tengo hambre hasta quedarme satisfecho, lógicamente hago deporte físico, ya que ambas cosas van unidas; y la adherencia, que es la capacidad de transformar la dieta en hábito y seguir un estilo de vida en el que la comida no te limite’’. Quienes siguen la dieta coinciden en que se encuentran con mayor energía en el día a día y un mejor estado de forma.