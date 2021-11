Diseño de cocinas a medida en A Coruña y Perillo

En estos últimos años hemos pasado mucho tiempo en casa. El confinamiento primero y las medidas de restricciones después, han hecho que las familias españolas pongan en valor el hogar y que, ahora, tras “vivir” toda esa situación, sean conscientes de las carencias que tienen sus viviendas. Sí, las reformas de hogar están siendo una prioridad para muchos.

De todas las estancias de la casa, la cocina es una de las que más tiempo nos ha tenido entregados. Todos hemos cocinado en familia, y es que, con tantas horas por delante, realizar deliciosos platos y probar nuevas recetas nos ha salvado la vida a más de uno. Esto ha hecho que la cocina se posicione como uno de los espacios que más se están reformando en la actualidad, por ello, desde la empresa de cocinas Coruña Salume, nos facilitan una serie de tips para tener en cuenta a la hora de reformar esta estancia de la casa.

Tener una idea base de lo que buscas: es sencillo estar informado con las tendencias actuales. Lo cierto es que tanto en Pinterest como en Instagram podemos encontrar tableros que nos inspiren y que puedan hablarnos de las tendencias en cocinas más actuales.

Plantear un presupuesto al que ceñirnos: un diseño de cocina a medida debe partir de un presupuesto máximo. Si tenemos claro cuánto podemos gastarnos, no perderemos el tiempo viendo presupuestos que no podemos pagar. Además, será mucho más sencillo que las tiendas de cocinas en Coruña puedan ceñirse a lo que estamos dispuestos a pagar.

Analizar la distribución para optimizar el espacio: las cocinas deben optimizar su espacio como en cualquier otra estancia de la casa. Dependiendo del tipo de planta con la que nos encontremos, así como orientación de las ventanas etc., podremos optar por un diseño u otro; y es que no siempre funcionan las mismas cosas en todos los espacios. Quizá te gusten las cocinas con forma de u, pero en tu situación sea mucho más interesante optar por una cocina lineal.

Selecciona los muebles adecuados: en este punto, parece que la estética sea lo más importante, pero no, no lo es. Es cierto que podemos elegir entre una amplia variedad dependiendo de nuestros gustos. Quizá seas de cocinas mate o es posible que te gusten más las cocinas lacadas en alto brillo. No obstante, infórmate siempre de las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos y piensa en el uso que tú mismo vas a darle a ese espacio. Prioriza siempre la calidad antes que la estética, aunque afortunadamente hay opciones que aúnan estas dos características.

La iluminación como punto clave: una reforma integral no sólo cambiará muebles, también se escogen azulejos, pavimentos y se revisan los puntos de luz. Lo cierto es que una buena iluminación será clave para que la cocina pueda ser más funcional y resalte su nuevo aspecto.

Estudia el almacenaje: contacta siempre con profesionales que puedan darte una solución a la falta de almacenaje. El almacenaje en las cocinas es primordial. Es posible que creas que tienes suficiente, pero con el paso del tiempo, siempre nos damos cuenta de que ese espacio es insuficiente. Un profesional estudiará tus metros y te ofrecerá soluciones para aquellos rincones de difícil acceso.

Permisos de obra: cuando nos metemos en una reforma, aunque sea una reforma parcial de tu vivienda y se enfoque únicamente en la cocina, debemos pedir permisos de obra. Un profesional se encargará de gestionarlo por ti, por lo que este punto también es un punto a favor a la hora de contratar una empresa de reformas integrales en Coruña. Cuidado con este punto, no pedir las licencias pertinentes sólo podría ralentizar las obras y causarnos problemas.