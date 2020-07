‘¿Dónde estás, Bernadette?’, un análisis de la maternidad y del anhelo femenino

Bernadette Fox es famosa. Para Elgin, su marido y gurú de Microsoft, es una esposa con mucho carácter. Para las madres del colegio privado de Seattle es una deshonra. Para el gremio de arquitectos es un genio y para Bee, su hija adolescente, es sencillamente Mamá. Todo comienza cuando Bee llega a casa con excelentes notas. Sus padres le habían prometido que podría escoger el regalo soñado y Bee decide que quiere un viaje a la Antártida con ellos. Pero entonces... Bernadette, que entre muchas otras cosas, sufre de agorafobia y odia todo contacto social, se volatiliza. Bee no acepta la idea de que su madre haya desaparecido por lo que emprende su búsqueda rastreando la correspondencia de su madre; emails, mensajes, cartas secretas, documentos...

Lllega a los cines Dónde estás, Bernadette, la nueva película de Richard Linklater, en la que participan Cate Blanchett, Billy Crudup, Emma Nelson y Laurence Fishburne.

Basada en la novela homónima de Maria Semple, que estuvo más de un año en los primeros puestos de la lista de superventas del New York Times, aborda la dificultad femenina para conciliar trabajo y maternidad, y el problema de los superdotados para adaptarse a la vida cotidiana.

“Es un retrato muy complejo de una mujer de mediana edad que es una especie de genio creativo, pero que no hace uso de esa creatividad. Lo que eso conlleva es a la vez divertido, pero también da algo de miedo. Para cualquiera. También es un retrato maravillosamente complejo de una relación duradera. La educación de los hijos, incluso compartida con tu pareja, los altibajos que todo eso supone”, explica el director que, además, reconoce que la película tiene algo de autobiográfico: “Creo que mi madre es un poco como Bernadette. Abandonaba a la familia durante días. Era genial, pero un poco errática. Sentí que conocía al personaje”.

‘First Love’. Leo es un joven boxeador que atraviesa una mala racha. Durante el transcurso de una noche en la ciudad de Tokyo (Japón) se encuentra con el primer gran amor de su vida, Mónica, una prostituta adicta a la droga que pese a sus circunstancias personales sigue siendo una joven inocente. Aunque Leo no lo sabe, la chica se encuentra inmersa en una compleja trama relacionada con el tráfico de droga que la convierte en el objetivo de varias personas: un yakuza, un policía corrupto y una asesina enviada por la tríadas chinas.

Fiel a su estilo ultraviolento, el realizador japonés Takashi Miike reúne de nuevo los ingredientes básicos de su eterna filmografía, mezclando un festín de hemoglobina con buenas dosis de humor negro y personajes de lo más esperpénticos aunque, en esta ocasión, la propuesta responde a una visión más comercial y menos explosiva que en anteriores trabajos como Audition, Ichi the killer o Gozu. La cinta sigue a un joven boxeador al que le acaban de diagnosticar un cáncer cerebral que se topa con una chica drogadicta empujada a la prostitución y ambos se ven inmersos en una espiral inagotable de rencillas y traición.

‘La maldición del guapo’. Sofisticada comedia hispano-argentina sobre timadores y relaciones paterno filiales que dirige Beda Docampo Feijóo (Amores locos, Francisco, el padre Jorge) y que tiene un reparto de lujo en el que destacan Juan Grandinetti, Malena Alterio, Cayetana Guillén Cuervo, Ginés García Millán, Carlos Hipólito y Andrea Duro. La película cuenta la historia de Humberto (Gonzalo de Castro), un hombre seductor y estafador a partes iguales que lleva una vida tranquila en Madrid tras haber cumplido condena por una antigua estafa que le costó la relación con su hijo Jorge (Juan Grandinetti) con el que no habla desde hace años. Hasta que Jorge se ve obligado a pedir ayuda a su padre al ser víctima de un robo en la joyería en la que trabaja.

‘Marcelino, el mejor payaso del mundo’. Dirigido por Germán Roda, el documental recorre la interesantísima vida de Marcelino Orbés, el que fuera el mejor payaso del mundo desde 1900 a 1914, triunfando en Londres y Nueva York. El mejor, y también el más aclamado por el público de la mayor industria del entretenimiento de la época, el Hippodrome, el teatro más grande jamás construido.

A Marcelino le llamaban el Príncipe de los Payasos, era de Jaca y su historia es tan apasionante y trágica como desconocida. El aragonés fue admirado por Chaplin o Keaton, compartió escenario con Houdini y guió los pasos de un debutante Clark Gable a principios del siglo XX.

Eran otros tiempos. El auge de la clase media y las conquistas sociales arrastran al público en masa a los teatros, donde aclaman al payaso acróbata. Marcelino tuvo el mundo a sus pies pero paradójicamente se quitó la vida completamente arruinado, y lejos del favor de las tablas que tanto le dieron. Su nombre se ha perdido entre las brumas del olvido, envuelto en ciertos toques de fantasía que él mismo se encargó de propagar. Su muerte fue publicada en el New York Times y a su funeral solo acudieron unas ochenta personas. Un gran ramo de flores blancas despidió a Marcelino. Lo envió Chaplin en memoria del payaso triste al que tanto admiró.

‘Las letras de jordi’. Jordi nació hace 51 años con parálisis cerebral. Aunque no puede hablar, trata de comunicarse usando su tabla. Así es como le cuenta a Maider, la directora de esta película, que a los 21 años sintió a Dios hablándole por primera vez. Sin embargo, hoy día, después de mudarse de la casa de sus padres a una residencia, ya no siente a Dios. Una vez al año, Jordi hace un viaje de peregrinaje al Santuario de Lourdes. Es allí donde busca su conexión con Dios, a pesar de no saber si volverá a él algún día.

Magnífica película sobre la fe y la comunicación, la necesidad de ser escuchado y el deseo de leer los pensamientos de los otros. Un documental necesario sobre la empatía. Sobre palabras que, de verdad, se leen, y voces que se escuchan en el interior y pueden cambiar una vida.

‘Under the skin’. Scarlett Johansson interpreta a una alienígena que se traslada a la tierra, camuflada de manera perfecta como una mujer de bandera. La protagonista recorrerá distintos lugares buscando presas humanas, utilizando para ello su sexualidad voraz. Ella es mortífera y tremendamente eficiente, hasta que comienza a darse cuenta de la complejidad de la vida en la tierra. Una vez los sentimientos humanos comienzan a aflorar en ella, la alienígena se pondrá en contra de su propia especie. Adaptación para la gran pantalla de una novela de Michael Faber. Una película con pocos diálogos y que ahonda en poderosas imágenes como alegorías del deseo, el horror, y la identidad.