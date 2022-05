Eguileta encomia o papel da arqueoloxía municipal na protección dos xacementos

···No seu discurso de contestación, o académico Felipe Senén-López pronunciou unhas emocionadas verbas sobre o pasado do instituto Otero Pedrayo, no que el tamén foi alumno de bacharelato. Tras unha fermosa introdución histórica, eloxiou a experiencia pioneira de José María Eguileta en Galicia ao traballar na arqueoloxía desde o eido local de Ourense. “Bo coñecedor, especialista, profesor en cursos e másters, en canto significa a xestión e innovación arqueolóxica nos seus diferentes eidos de traballo, en especial na administración local, a súa articulación cos diferentes poderes. Arqueólogo que quere ir máis alá dos tópicos da arqueoloxía de campo, retirar esas orelleiras que unicamente nos presentan aos arqueólogos removendo terra, analizando estratos, estruturas e artefactos” –subliñou–. Incidiu na entrada de Eguileta nos eidos da arqueoloxía da xestión a través da súa experiencia en Ourense, “todo un aporte exemplar e innovador”, válido para todos os concellos e máis sobre os que se asenta unha longa historia.