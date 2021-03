Eiré fala do seu libro no espazo ‘online’ do Centro Galego de Barcelona

literatura. O Centro Galego de Barcelona organizou, a través do seu espazo online, unha intervención do escritor, xornalista e colaborador de EL CORREO Afonso Eiré, para falar do seu último libro A maxia da auga, editado por Hércules Ediciones.

No enlace ttp://bit.ly/centrogalegobarcelonaMaxiadaAuga, pudose seguir a intervención do escritor galego, que tamén se pode ver gravado na canle do Centro Galego en YouTube, en https://www.youtube.

com/user/CentroGalegoBcn.

A maixa da auga e un libro que se compón dunhas narracións convertidas en contos de lareira, que os traen á actualidade, con humor e sen chalecos mentais, para retratar tamén a sociedade actual á luz. Galiza é terra de augas e por iso son o fío condutor desta publicación. ECG