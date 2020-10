El ángel gallego de la música en televisión

Que la música tenga sitio en televisión más allá de los anuncios y los talent show es, en España, casi un milagro. Al margen de credos, conviene celebrar que un periodista gallego como David Saavedra ejerza de ángel de las canciones valientes en el mapa audiovisual. Pop, rock, indie, folk, blues, flamenco, electrónica, hiphop... caben en Un país para escucharlo, que ultima su tercera temporada para La Dos.

Saavedra es guionista en esta apuesta de RTVE en colaboración con Producciones Cibeles, bajo mando ejecutivo de Pepe Flores y Javier Reboredo, con la dirección de Juan José Ponce, con quien coincidió en otro formato previo.

“Antes trabajé en la redacción de A toda pantalla, programa de Cuatro de 2017 que duró muy poco y casi nadie recuerda, pero éste es mi debut como guionista, y fue por casualidad. Conocía al director, Ponce. Él me había contado que estaba trabajando en ese proyecto, y le comenté que me parecía súper interesante. Cuando lo aprobaron, me propuso incorporarme al equipo, en principio como redactor, al no tener experiencia previa en guión. Sin embargo, el productor, Paco Prieto, decidió probarme como guionista. Apostaron por mí, y les estoy muy agradecido”, subraya David.

Cercanos al mítico Un país en la mochila, con Labordeta trazando mil rutas en TVE, aquí es Ariel Rot quien camina entre ciudades, y en cada una con cómplices.

Miman igual ojos que oídos

“La intención era hacer un programa donde un músico fuera recorriendo el país y descubriendo a los diversos músicos y sonidos que pueblan cada territorio. Un aspecto importante al seleccionar a los artistas que salen, es la apuesta por la variedad y el eclecticismo: músicas tradicionales y modernas, de todo tipo de estilos, personas de las más diversas generaciones y donde cabe igual un clásico, un superventas, un artista de ultraculto o alguien que esté empezando a despuntar... Y ponemos el mismo empeño en buscar buenas localizaciones y en la factura visual, especialmente cuidada”.

Este coruñés pule los guiones junto a Javier Barón, más Elena Gato en la redacción y un productor musical, Luismi Fernández.

“Nos repartimos cada capítulo: Barón escribe el guión completo de uno, yo el del siguiente y nos ayudamos. Junto a Fernández, el director y los productores ejecutivos, seleccionamos a los artistas y localizaciones. Luego, Barón y yo nos documentamos sobre ellos, les entrevistamos antes de construir el guión y pensamos en la puesta en escena... Una vez el capítulo se ha rodado, visionamos las entrevistas e intervenimos en el proceso de edición”.

A la hora de rescatar anécdotas de las dos primeras temporadas, una le lleva hasta su Galicia natal.

“No estaba previsto que Santiago saliese en la primera temporada, pero Carlos Núñez nos hizo una oferta que no podíamos rechazar. Él nos consiguió la opción de rodar en la Catedral. Otra curiosidad nos pasó en Granada, me dieron el chivatazo de que Paul Weller estaba en la ciudad mientras rodábamos allí, y que se había pasado por la tienda de discos en la que filmamos a Lori Meyers. Llegamos a plantear diferentes ideas para introducirlo en el programa si se ponía a tiro pero no volvió a aparecer. Una anécdota triste es que, en San Sebastián, intentamos a toda costa tener a Rafael Berrio. Lo pidió con empeño Mikel Erentxun (copresentador de la visita) y otros invitados pero declinó participar porque tenía un cáncer avanzado. Falleció poco después”.

Afincado en Sevilla, opina que la escena gallega del siglo XXI merece ser reivindicada: “Creo que la década del 2010 ha sido el mejor momento histórico de la música popular gallega, incluso por encima de la mitificada movida viguesa de los 80”, destacando a “Triángulo de Amor Bizarro... y a gente que empieza a despuntar como Boyanka Kostova, Ortiga, Laura Lamontagne, Baiuca, Mounqu...”, concluye orgulloso.