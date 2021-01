El anhelo de viajar y recuperar la vida en los bares

No me daba llegado el día de cambiar de año, y no me da llegado tampoco el momento de arrancar la hoja de enero del calendario y tirarla a la basura. Y ojo, que por lo que se ve, febrero será un suma y sigue de borrascas encadenadas y semanas de semiconfinamiento, una perspectiva que no es que anime precisamente, a ver si nos entendemos, pero por lo menos yo quiero pensar que ir tachando días suma a nuestro favor para volver antes a la vida. Igual no a la de siempre, que visto lo visto me da que eso va para rato, pero sí a esta penúltima que nos dejaba ir al cine y al teatro, a cenar en los restaurantes, a ponernos al día con los amigos en una comida, a leer el periódico desayunando en el bar o a brindar por cualquier cosa con vermú o en una cata lúdica de vinos improvisada.

Que vuelvan los tiempos de hacer las maletas y coger aviones. Lo quiero yo y según la plataforma Hubside el 45,7 por ciento de los españoles. Al menos, es el dato que se desprende de una encuesta realizada por Ipsos que asegura que 4 de cada 5 pensamos (me incluyo) invertir el dinero en hobbies durante este año.

Sorprendentemente, tras el anhelo de viajar está el deseo de comprar moda y complementos (32,5%) y de comer fuera (28%), según revela este II Estudio de las pasiones de los españoles. Un resultado inaudito para mí, la verdad, que hubiese apostado la Nocilla de un mes a que el shopping no estaba como segundo deseo en ninguna lista, aunque solo sea porque es una actividad que todavía puede hacerse ahora con cierta normalidad y, que pese a ello, los comerciantes se quejan de que las tiendas son cada vez menos frecuentadas por los clientes.

Si los datos dicen que suben las ventas online y baja la compra presencial, ¿Cómo es posible que en el estudio aparezca como segundo deseo? Lo de comer fuera por supuestísimo. Y cenar, y desayunar, y tomar el brunch, y merendar, y tapear, y todo lo que se pueda hacer en los bares y restaurantes. Ojalá los apoyemos ahora desde nuestras casas, y ojalá volvamos a ellos en cuanto abran sus puertas.

Y ojalá también volvamos a llenar los teatros, las salas de conciertos, los cines... y vayamos a ver todo aquello que nos hacía felices en la era pre-COVID y que se va quedando en el camino.

Y MIENTRAS ESA VIDA NO LLEGA, TENDREMOS QUE SEGUIR CONFORMÁNDONOS con la vida virtual que nos ofrece un poco de todo. Desde macroconciertos como el que ofrecerá el 6 de febrero el Dj número 1 del mundo, David Guetta, desde el helipuerto del icónico Burj Al Arab Jumeirah en Dubai para recaudar fondos a favor de Unicef y la campaña Education Uninterrupted de Dubai Cares, hasta gymkanas benéficas para toda la familia, como la que propone El Corte Inglés, en colaboración con la agencia de marketing Redkampus.

Se trata de la primera edición virtual de La Carrera de la Familia, una iniciativa que nació hace dos años con gran éxito, adaptada ahora a la situación actual, para poder disfrutarla desde casa, y que tendrá lugar el próximo domingo por la tarde, retransmitiéndose en directo por Instagram.

La gymkana consta de una competición online de preguntas sobre distintos temas, que tendrán que superar los miembros de la familia participante de manera conjunta, intercalada con diferentes retos que ponen a prueba sus habilidades. La carrera durará unos 45 minutos y estará conducida y animada por el actor Javier Sáez, conocido por su participación en Águila Roja.

Además, El Corte Inglés donará a la Fundación Aladina 2 euros por cada inscripción que se realice y que deben formalizarse previamente al inicio de la carrera a través de la web www.lacarreradelafamilia.es de forma totalmente gratuita.

Los participantes que respondan correctamente las preguntas y en el menor tiempo posible y que participen de manera ingeniosa en los retos planteados recibirán premio.

Sin duda un planazo para disfrutar de ocio en familia en estos tiempos que corren.