‘El club de los valientes’, obra de Menéndez-Ponte con marchamo de éxito

A Coruña. La coruñesa María Menéndez -Ponte cuenta con un dilatado currículum; licenciada en Derecho y Filología Hispánica, escritora, y también madre y abuela. Comenzó a escribir en la década de 1990 tanto novela como cuento y relato corto orientados fundamentalmente a la literatura infantil y juvenil. Ha trabajado en la producción de libros de texto, proyectos musicales y guiones, y ha escrito numerosos artículos para la revista Padres y maestros y el periódico Escuela.

Muchos de sus libros han sido grandes éxitos de ventas, como Nunca seré tu héroe, con el que obtuvo el Libro de Oro en el 2006 al superar los 100.001 ejemplares vendidos. Título que actualmente cuenta con más de cuarenta ediciones en distintas colecciones. En 2015 apareció la segunda parte, Héroe a mi pesar y en el 2017 la tercera, Héroe en deportivas. Lo mismo ocurre con los libros de Pupi, un personaje muy querido entre los niños que tiene varias colecciones muy divertidas.

Recientemente ha publicado su último libro infantil llamado El club de los valientes, de la editorial Penguin Random House. En esta obra literaria conoceremos a Nico que sueña con ser jugador de baloncesto, Kavinchi que dibuja en su cuaderno sin parar, Martina que se pasa el día diseñando y Lu, quién no puede vivir sin escribir. No tienen nada en común, excepto que no soportan las injusticias. j. escobar