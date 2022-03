“El deporte femenino se encuentra en pleno crecimiento pero necesita de los medios de comunicación”

El futuro que olvidaste es el debut de Matías Prats (Madrid, 1985) en el mundo de la novela. El periodista abre así un nuevo camino en su carrera profesional, marcada hasta el momento por la referencia de su abuelo y su padre.

¿Qué se van a encontrar los lectores en ‘El futuro que olvidaste’?

Una historia que narra los desafíos a los que nos enfrentamos cada día en nuestra sociedad. Paula Llorente, la mejor tenista española de todos los tiempos, desaparece sin dejar rastro en una playa de la Costa Brava. Los problemas de salud mental desembocaron en un callejón sin salida y un triste final. Un reportaje sobre Paula Llorente y sus circunstancias volverá a reactivar la pasión de Rodrigo por el periodismo de investigación.

¿Cómo define este libro?

Es una novela que te invita a reflexionar. Todos sufrimos, todos tenemos problemas, aunque nuestro envoltorio sea el de una persona feliz y dichosa.

¿Qué ha supuesto para usted la escritura de este libro a nivel personal?

Para mí ha significado un aprendizaje extraordinario. No es lo mismo tener una idea en la cabeza que plasmarla en un papel. Ha sido un proceso ilusionante, pero también difícil, con altos y bajos. Durante algunos momentos pensé incluso que no sería capaz de acabar el libro.

Deporte y periodismo se dan cita en su vida permanentemente y también en este libro, protagonizado, entre otros personajes, por una tenista. ¿Cree que es necesario un canto al deporte femenino en los tiempos que corren?

La novela me ha permitido unir mis dos grandes pasiones: el deporte y el periodismo. Siempre me he considerado un privilegiado: tengo la suerte de poder contar cada semana en la tele y la radio las hazañas de nuestros deportistas. Y en este momento, ellas merecen que les demos un impulso. El deporte femenino está en pleno crecimiento, pero necesita que los medios de comunicación seamos este altavoz que les permita llegar a todos los públicos. Mireia Belmonte, Carolina Marín, Sandra Sánchez, Alexia Putellas..., son las mejores del mundo en lo suyo. Tenemos que aprovechar este tirón para situar al deporte femenino donde se merece.

‘El futuro que olvidaste’, titula... ¿tiene importancia mirar al futuro para buscar sentido al presente?

No debemos caer en el error de sacrificar nuestro presente por pensar en el futuro. Debemos disfrutar del camino, del “ahora”. Pero es cierto que el ser humano vive de ilusiones, de sueños. Si no tienes un objetivo claro, difícilmente podrás dar sentido a tu vida y alcanzar la felicidad. El futuro es incierto sí, pero puede ser la luz que alumbre nuestro presente.

¿Qué responsabilidad conlleva el apellido Prats?

Es el que me ha tocado. Lo digo porque hay mucha gente que me considera un enchufado o algo por el estilo. Es cierto que llamarme igual que dos maestros de la comunicación me ha beneficiado en alguna ocasión, pero mi padre nunca ha intercedido por mí, ni he tenido ningún trato de favor. Llevo currando desde los 19 años, formándome, esforzándome, y creo que lo que he conseguido me lo he ganado. Dicho esto, para mí es un orgullo llevar este apellido. Admiro profundamente a mi abuelo y a mi padre. Soy consciente de que compararme con ellos es inútil, así que no llevo una mochila llena de piedras con esa presión. Simplemente intento hacer mi camino. Trato de ser un tipo humilde y sencillo que intenta aprender y mejorar cada día.

¿Cuáles son las claves del éxito de Matías Prats?

Trabajo, trabajo y trabajo. En un periodista de nuestro tiempo no pueden faltar el sacrificio, el compromiso, el esfuerzo... Pero más allá de esto, que es lo mínimo, hay un ingrediente indispensable: la pasión. Por supuesto, es fundamental estar bien formado e informado. Para contar lo que pasa, hay que saber lo que pasa. Somos periodistas 24 horas.