“El éxito es tan solo una parte de millones de microerrores”

Hugo, ¿a qué se debe vuestro éxito: al precio, al tiempo de dedicación o a los profesores, de primer nivel?

En ThePowerMBA hemos identificado que la metodología de microlearning, esos 15-20 minutos, lo que da al final a esas personas que están trabajando es no tener que renunciar a sus responsabilidades.

Luego también hay una parte muy importante: el acceso, que lo puedas hacer desde cualquier parte del mundo con cualquier dispositivo y no debas irte a una universidad presencial y hacerlo. Esa es otra clave por la que está teniendo éxito.

Al precio todo el mundo puede acceder. Anteriormente, la escuela de negocios tenía que costar miles y miles de euros y solo un pequeño porcentaje de la población tenía acceso, ahora lo hemos abierto a mucha más gente porque entendemos que no tiene que haber una fricción de precio para que cualquier persona se pueda formar en una escuela de negocios.

Luego una parte muy importante es el tema de los eventos. Antes de que ocurriera el confinamiento, hemos llegado a hacer más de 200 en toda España en más de 50 ciudades. Y eso al final crea una red de networking, donde los alumnos se conocen y pueden tener sinergias de cualquier tipo. Creo que toda esa combinación y aprender de los mejores es clave. El ser humano aprende mucho con el ejercicio de la práctica.

Si un MBA se puede estudiar dedicándole 15 minutos al día, ¿se podría extender a una titulación universitaria?

Como bien sabes, ya desde hace muchísimos años hay educación a distancia y la gente la ha podido realizar sin problemas y luego ha encontrado trabajo y ha podido desarrollarse profesionalmente, adquiriendo un conocimiento profesional alucinante.

Si nuestra metodología se puede trasladar a la universidad es algo que todavía no hemos visto. Pero tendríamos que ver qué carreras hay y en cuáles sería más fácil de implementar.

Cuando nosotros decimos 15-20 minutos al día, lo que decimos es que no necesitas dejar de hacer cualquier cosa por aprender y desarrollarte en el ámbito profesional. Luego qué ocurre: que tenemos alumnos que le dedican una hora, otros más. Evidentemente, los vídeos contienen unos anexos con una teoría, que hay muchos que la estudian para asentar más los conceptos. Sí que es cierto que si un alumno completa esas horas y pasa los test de cada módulo, es una persona que ha aprendido de negocio lo suficiente y, sobre todo, muy actualizado para poder desarrollarse profesionalmente.

En el período de confinamiento la educación online ha explosionado, pero sin un método homogéneo. ¿Puede ser el de ThePowerMBA la solución, puede extrapolarse a la educación de los jóvenes?

El confinamiento ha sido un acelerador de la digitalización de muchísimos sectores, no solo de la educación, sino del e-commerce... Y nos hemos dado cuenta de que podemos teletrabajar sin ningún tipo de problemas. Si me preguntas si uno se puede formar a través de un método digital, por supuesto. De la misma manera que presencialmente.

La imagen de marca se ve reforzada por la calidad de los docentes. Tenéis a Martin Eberhard, cofundador de Tesla; Chad Hurley, cofundador de YouTube; Uri Levine, cofundador de Waze; Chris Barton, co-fundador de Shazam... ¿Cómo habéis conseguido captarlos?

Siendo superhonestos con nuestra misión, en la que creemos fielmente. Cuál es: que toda persona que quiera formarse en una escuela de negocios pueda y que el dinero y el tiempo no sean un impedimento.

Con esa expansión, veréis mucho talento en muchos lugares. ¿Creéis que en España cuesta más emprender? ¿Qué pasa con el miedo al fracaso, que no existe en EEUU?

En España ponen más barreras para emprender que en el mundo anglosajón. Uno es el tema burocrático (es más costoso crear una sociedad limitada y tardas más tiempo). Aquí pagas en torno a 3.000 euros y tardas dos semanas. Pero la realidad es que en UK, por menos de 100 euros tienes directamente creada una SL.

En EEUU cuando tú pones en el currículum que has montado algo y has fracasado, ellos están viendo que esa persona ya ha identificado una serie de errores que ha cometido y que, probablemente, no los vuelva a cometer. Eso no quiere decir que no vaya a tener más obstáculos. Es algo que está muy bien visto y en cambio en España cuando se fracasa ya se dice: “Ya lo veía venir, esa idea era imposible de ejecutar’. Es verdad que el fracaso en España está peor visto que en el mundo anglosajón, y es una pena, porque forma parte del aprendizaje. Además, no nos damos cuenta, pero el éxito es parte de millones de microerrores. Es como aprende el ser humano, es parte del camino.

¿La falta de inversores es un lastre para los futuros emprendedores españoles?

Yo creo que el microsistema de inversores ha cambiado mucho en los últimos diez años. Todavía queda un camino muy largo respecto a EEUU, que apuestan más. También es cierto que a veces en muchos negocios se puede emprender sin demasiado capital. Los recursos de capital de The Power MBA fueron muy limitados y damos esta metodología en un módulo, Lean Startup y Emprendimiento, extraído de Eric Ries, al que tenemos como profesor en el programa global. Dice que lo primero es empezar con muy poquitos recursos y ver si hay clientes detrás de tu negocio. Y muchas veces te puedes financiar con esos clientes, como hemos hecho en The Power MBA.

¿Sería positivo que las empresas formaran a sus empleados con ThePower MBA?

Sí, sí. Ya formamos a más de 400 empresas y a sus empleados de toda índole y todos los sectores (Santander, Heineken, Microsoft, Google...). Creemos que en la actualidad, en el mundo en que vivimos y que avanza últrarrápido, nuestros alumnos los tenemos de todos los colores (médicos, ingenieros, matemáticos, biólogos, periodistas...). Este The Power MBA va destinado a cualquier persona que quiera ampliar su conocimiento y tenga la necesidad y la curiosidad de aprender de negocio.