El Festival de Cans lleva a Bruselas ‘Rompente’ y ‘Tatuado nos ollos levamos o pouso’, premiados en la última edición

El Festival de Cans continúa su trabajo de dar a conocer el cine gallego en circuitos internacionales, y lo hace con la proyección, en Bruselas, de dos cortometrajes premiados en la última edición del certamen, ‘Rompente’, de Eloy Domínguez Serén (Can de Pedra del jurado al Mejor Corto de Ficción) y ‘Tatuado nos ollos levamos o pouso’, de Diana Toucedo (Can de Pedra del jurado del premio Furacáns de no ficción).

Estos dos trabajos, que ya han tenido recorrido en prestigiosos festivales internacionales, podrán verse este jueves a las 19,00 horas en el Cinema Aventure de la capital europea. La proyección cuenta con el apoyo de la Asociación Couto Mixto, y también servirá para dar a conocer el documental ‘Cans, maioría de idade’, de Isaura Docampo.

Las obras premiadas en el Festival ya pudieron verse el pasado mes de septiembre en Caminha (Portugal) y, en noviembre, en Lisboa. También están previstas proyecciones próximamente en París, Londres o Barcelona.

Por otra parte, la organización del certamen trabaja en la la XX edición, que se celebrará del 16 al 20 de mayo de este año. Así, sigue abierto el plazo de envío de cortometrajes, que termina el 26 de febrero; y entre los trabajos recibidos se seleccionarán los finalistas para cada categoría.



VIGO. E.P.