El Festival Noroeste dice adiós al ritmo de The Soul Jacket

Después de una noche de sábado que cerró por todo lo alto, la última jornada del festival comiencia hoy con el concierto de los vigueses The Soul Jacket a las 13.00 horas en el escenario Nonito Perera (Plaza de Santa Margarita). Harán un repaso de sus mejores canciones inspiradas por el rock & roll americano y británico de principios de los 70, algo que plasman en su nuevo trabajo, Let Me Stand, un disco cuyas armonías y tesituras vocales invitan a perderse en un intrincado paisaje con las más hermosas variedades de árboles y fauna. Un álbum que, sin duda, pretende pasar a la historia de su género.

También en la mañana, pero en el Campo da Leña, se llevará a cabo el concierto de Bush Doctors, será a las 13:00 horas. Estamos ante una de las primeras bandas de reggae roots, fundada en 1994, y que en estos momentos se encuentra preparando una gira para ciudades y festivales más importantes de la Península, trayendo al Festival Noroeste Estrella Galicia sus mejores ritmos. Será en su concierto, además, donde dos personas usuarias de Acopros, Asociación de Colaboración y Promoción de él Sordo, utilicen dos mochilas vibratorias para disfrutar del concierto de esta banda gallega.

Ya entrada la tarde, el escenario Nonito Pereira, ubicado en María Pita, se llenará de música a partir de las 20.00 con la actuación de Mujeres, el grupo formado por Pol, Yago, y Arnau, es uno de los grandes referentes del rock en castellano. Su herencia la podemos ver en infinidad de grupos actuales que aprendieron de su forma de componer, de tocar, y de hacer canciones, señalándoles como una influencia necesaria. Será a las 22.30 horas cuando la plaza se inunde a cargo de Marlango, otro de los platos fuertes de esta 34 edición del Noroeste Estrella Galicia.Durante el confinamiento, Alejandro Pelayo y Leonor trabajaron en la distancia para crear La Cruda, canción con la que regresan para “celebrar la vida y la música”.

Por su parte, el escenario Jaime Manso en Santa Margarita recibe en primer lugar a las 20.00 horas la actuación de Baiuca, un artista que está llevando una revisión de nuestra música tradicional adaptada a los nuevos tiempos. Embrujo es un paso adelante en su manera de enfocar la composición de un disco, en la que no solo la música mantiene una coherencia sonora, sino que existe una temática y un concepto definido del que se quiere contar. Arte, cultura y tradición se unen nuevamente en las melodías de este grupo que no deja de sorprendernos con cada una de sus composiciones.

A las 22.30 horas cogerá la testigo Morgane Ji, temperamento volcánico con raíces misteriosas, africanas, indias y asiáticas. Es una música de rock pop y creadora de world music electrónica imposible de categorizar pero, con todo, reconocible de inmediato gracias a su voz única.

Los amantes de la música urbana estarán de enhorabuena ya que a las 20.00 horas saltará al escenario del Parque Europa uno de los exponentes de este género a nivel nacional. El artista coruñés DL Blando inundará la ciudad con sus letras dominadas por la nostalgia y la oscuridad que van de la mano de su carrera.

La explosión de Ptazeta en el último año con su éxito Mami fue una de las noticias más sonadas en la escena musical nacional. Ahora, el dj y productor Juacko, Joaquín Domínguez, y Ptazeta, Zuleima González llegan para subir al escenario del Festival Noroeste Estrella Galicia el domingo a las 22.30 horas toda su autenticidad.

Durante la celebración, se está respetando el protocolo de prevención de la COVID.