El himno oficial de Ourense será la melodía que va a sonar en la torre de la Catedral

El himno oficial de la provincia de Ourense, la composición de Manuel de Dios Ourense no solpor, será la melodía que diariamente se escuchará en la torre de la Catedral de Ourense a partir del próximo martes, 30 de junio. Así lo comunicó ayer el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, impulsor de esta iniciativa solidaria internacional cuyo objetivo es ser un homenaje permanente a todas las víctimas del covid-19, a sus familias y al personal esencial que trabajó durante la pandemia.

El acto, que comenzará a las 11.00 horas en la plaza de San Martiño, tendrá su momento central a las 11.30, cuando el gaiteiro encargado de iniciar esta tradición interprete la melodía -de dos minutos-, la cual se escuchará en directo, diariamente a la misma hora, los 365 días del año.

La composición de Manuel de Dios, aprobada como Himno oficial de la provincia de Ourense en acuerdo plenario de la Diputación de Ourense en 2014 fue estrenada con tal reconocimiento en el acto de entrega del Ourensanía de ese año.

Manuel de Dios (1930-2009) fue un prestigioso musicólogo, profesor, compositor y poeta ourensano, así como director de la centenaria Coral de Ruada y Medalla de Oro de la Provincia de Ourense, galardón que recibió a título póstumo en 2011.

Ourense no solpor, composición icónica de la provincia dice: “Na ribeira do Miño que acariña / meu fogar, niña xente, meu amor / vou tecendo a cantiga da saudade / cando Ourense esmorece no solpor. / Ourense, gracia dun soño en flor / Ourense, brétema que doura o sol / Ourense, gloria dun ben mellor / Ourense, patria do corazón”.

La Diputación de Ourense, el Obispado y la Catedral de la ciudad ultiman los preparativos del acto del martes, en el que la melodía sonará en el casco histórico y, tras ese día y durante todo el año, gaiteiros de diferentes colectivos subirán a la torre para continuar con el homenaje.