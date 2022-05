El legado de María Casares se enfila con la vanguardia del festival ‘Escenas do cambio’

El secretario general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, inauguró este jueves la exposición María Casares – Pedro Soler. Collioure 1989 con la que arranca este año el festival de teatro, danza y arte en acción Escenas do cambio, organizado por la Xunta de Galicia en la Cidade da Cultura. Con esta muestra y un coloquio-recital en homenaje a la actriz gallega, en el año que se conmemora el centenario de su nacimiento, el festival comienza su programación reivindicando a María Casares como figura clave de la vanguardia escénica y conectando su herencia con la creación contemporánea gallega.

El representante de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad estuvo acompañado en el acto por la directora artística del festival, Lola Correa, por la directora de Acción Cultural de la Cidade da Cultura, María Pereira Otero, y por tres personas muy vinculadas a la figura de María Casares que compartieron sus recuerdos de la intérprete con el público: Lluís Pasqual, fundador del Teatre Lliure y reconocido director de escena tanto en Francia como en España; Anne Plantagenet, autora de la biografía de María Casares basada en su correspondencia amorosa con Albert Camus, y el guitarrista de flamenco Pedro Soler.

El secretario general destacó la pertinencia de traer la memoria de María Casares a un festival que se caracteriza por la experimentación y por trascender fronteras. “El espíritu audaz, la voluntad de ir más allá de los límites, son dos calidades que reconocemos también en María Casares y que la llevaron a convertirse en una figura clave del teatro francés del siglo XX, y también del cine”. La gallega debutaba en el exilio en París con apenas 20 años para seguir a partir de ahí una carrera ascendente que la llevó a interpretar obras de Albert Camus o Jean-Paul Sartre, una decena de filmes, y a ser la primera actriz no francesa admitida en la prestigiosa Comédie Française, además rostro habitual en los periódicos, carteleras y revistas del país.

Escenas do cambio ofrece en esta muestra —comisariada por Carlota Ojea y que podrá visitarse en el Museo Centro Gaiás hasta el 28 de agosto—, documentos originales como programas de mano, carteles, artículos en prensa y fotografías, muchos de ellos inéditos, vinculados al recital que María Casares realizó a la vez que Pedro Soler en la ciudad francesa de Collioure en 1989. Además, por primera vez, el público pudo escuchar la voz de la gallega recitando poemas de Antonio Machado en una grabación recuperada de manera especial para recrear esta actuación, acompañada por la guitarra en directo de Soler en el Gaiás.

Creación contemporánea en conexión con la tradición. La jornada inaugural de Escenas do cambio conecta historia, tradición y vanguardia también en Sons do esquecemento, A navalla do teempo, de Mateo Feijóo, y en la revisión de un clásico de Shakespeare que presenta la compañía gallega Voadora en Hoax Hamlet.

En la primera, Mateo Feijóo recupera a través de la fotografía y el sonido, los rostros, los saberes y los ecos de una cultura que se olvida en el rural gallego y convida a reflexionar sobre lo que a día de hoy se considera desfasado, incómodo u obsoleto en la sociedad. Se trata de la primera obra hecha en Galicia por este director artístico y programador gallego, que ha destacado por su trabajo en instituciones como el Teatro de la Laboral en Gijón o Naves-Matadero en Madrid. La instalación podrá visitarse durante los días del festival y también del 10 a 14 de mayo en el Museo Centro Gaiás.

Finalmente, Voadora cierra esta noche la primera jornada del festival con el estreno de su última creación, Hoax Hamlet, una fábula que presentan como un monstruo, un hijo, una historia de amor que dirige Hugo Torres y que es también homenaje al equipo técnico de la compañía, aquellas personas que generalmente no se ven sobre el escenario pero que hacen que todo funcione.