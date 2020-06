El Náutico quiere seguir siendo referente de la música en directo

Santiago. “Quienes me conocen saben que llevo varios años planteándome un decrecimiento, pero llegado el momento se me ofrecían cada vez cosas mejores y más grandes a las que era imposible renunciar. Pero ya no hay vuelta atrás; ha llegado el momento de poner en valor los valores que hacen de El Náutico un lugar especial”, explica De la Cierva.

Valores que podrían resumirse en el respeto a la música y a los músicos, así como en propiciar los encuentros y la espontaneidad.

Se trata de recuperar la atmósfera que se vivía a orillas de la playa de A Barrosa, reivindicar la esencia del local, hacer de la sorpresa, de no saber qué se puede encontrar uno allí en cada momento, un valor esencial y único.

“No le doy la espalda a la música, se la doy a la parte del show business. No me interesa que los músicos vengan aquí a mecanografiar lo que tienen aprendido, a soltar el mismo discurso que en cualquier otro lugar. Tocar aquí tiene que ser otra cosa. Pretendo convertir en leit motiv aquello que decía Leiva de que el Náutico le aportaba el vivir la música de una forma no mecanizada, de soltarse las correas y los corsés, de tocar por pura vocación. Eso es a lo que quiero echarle abono”, comenta. j. rodil