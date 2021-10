El ourensano Tito Suárez Pérez presenta hoy en Santiago su poesía reunida

EL TIEMPO Y LA CARNE (POESÍA REUNIDA) recopila cuatro poemarios de Tito Suárez Pérez (Ourense, 1969) y constituye un compendio de su producción hasta la fecha.

Dos de estos poemarios ya fueron publicados en su día, ‘El paraguas de plata’ (La Página, 2007) y ‘El tiempo y la carne’ (Eurisaces, 2012), mientras que los dos restantes permanecían inéditos y aparecen ahora por primera vez. El prólogo de la obra es de Pedro Castelao (Ribeira, 1975), director de la revista ‘Encrucillada’ y profesor de Antropología Teológica en la Universidad de Comillas.

Con precisión y sobriedad sintáctica, Tito Suárez nos presenta instantes de vida, reflexiones, breves escenas y diálogos centrados en la condición temporal de la vida humana. Lejos de eludir su carácter dramático, la vida aparece envuelta en perplejidad, nostalgia y fuertes vínculos de amor, como un río que discurre entre la frescura de la infancia y la vulnerable senectud, entre la premura del carpe diem y velados destellos de esperanza.

En 2013, tras la publicación del poemario ‘El tiempo y la carne’ en Eurisaces, título que ahora toma toda la poesía reunida de Tito Suárez, el crítico literario José Miguel A. Giráldez había entrevistado al autor, y propósito de ese encuentro había escrito: “Creo que la poesía es la expresión más pura, quizás con excepción de la música”, dice Suárez Pérez. “Me gusta alejarme de la retórica vana, pero creo en lo cotidiano. Creo que un lector debe entender lo que lee, incluida la poesía, aunque no tenga una preparación intelectual o cultural. Después de todo, todos sentimos las mismas emociones. A veces creo que la inspiración existe. En lo cotidiano se me aparecen las cosas. Los versos se me aparecen como apuntes, como instantes. Este es un libro que permite capturar la trascendencia, pero que no evita nuestra carnalidad”.

SOBRE EL AUTOR

Tito Suárez Pérez nació en Ourense (1969) y pasó su infancia en Aragón y La Rioja. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago y profesor en el Instituto Teológico Divino Maestro, el Centro de Ciencias Religiosas San Martín y el Seminario Menor de Ourense.

Ha publicado, como hemos señalado más arriba, los poemarios ‘El paraguas de plata’ (La Página, 2007) y ‘El tiempo y la carne’ (Eurisaces, 2012), la novela corta ‘El beso de Dios’ (Íncipit, 1994), así como la biografía ‘Pablo, apóstol de los gentiles’ (Edicep, 2002). Es miembro del consejo de redacción de ‘Encrucillada’ y ha colaborado en diversos diarios y en tros medios, como las revistas ‘Auriensia’ y en la propia ‘Encrucillada’.

SOBRE LA EDITORIAL

Gravitaciones es una editorial independiente orientada a la literatura de creación, fundamentalmente, de género poético. Sus títulos se ordenan en tres colecciones (Poesía, Gráfica, Narrativa) y presenta autores tanto españoles como hispanoamericanos en cuidadas ediciones. En el presente año 2021 convocó la primera edición de los premios Gravitaciones de Poesía y Novela Corta, con una nutrida participación y seguimiento.

Dentro de su catálogo destacamos “La noche y sus etcéteras”, una antología poética sobre la “noche oscura del alma” con la colaboración específica para el volumen de autores de primer nivel, como Antonio Colinas, Miguel d’Ors, Raquel Lanseros o Antonio Praena.

La entrada del acto de presentación en San Martín Pinario, las 19.30 horas, es libre hasta completar el aforo permitido.